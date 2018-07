Tour de France vjede do Pyrenejí, Froome ztrácí 99 sekund na kolegu z týmu

To místo je pro turisty známé velkým hradem, ale také stejnojmennou deskovou hrou – Carcassonne – právě tam cyklisti trávili jeden ze dvou volných dní na Tour. Na turistiku ani na strategii ale čas neměli a vyrazí směr Pyreneje.

Čeká je 218 kilometrů a v jejich závěru dvě horské prémie první kategorie na Col de Menté a Col de Portillon.

Z pohledu fanoušků Pyreneje nejsou tak divoké jako Alpy. „V Alpách je to větší směs všech různých národností, kdežto v Pyrenejích se to většinou omezí na Španěly a Francouze,“ vzpomíná na svou účast v závodě český závodník Leopold König.

Španělští a francouzští fanoušci tak už mohou vyhlížet peloton, ve žlutém dresu pro vedoucího závodníka bude mezi davem cyklistů Geraint Thomas.

„Volný den se vždycky hodí, těším se. Ale pak nás čeká to rozhodující, poslední týden Tour. Snad to úůljde pořád tak dobře jako doposud. Důležité je se soustředit opravdu každý den,“ plánuje Thomas na poslední týden.

Je to on, kdo vede, přičemž lídrem jeho týmu měl být někdo jiný. Čtyřnásobný vítěz závodu Chris Froome. Ten na svého parťáka ze Sky ztrácí minutu a 39 sekund.

Před závěrečným týdnem by závodníkům mohl pomoci volný den: „Nad tím ale moc nepřemýšlím. Bude to zase další náročná etapa a když z toho člověk na den vypadne, má dost času na začátku té další etapy dostat se do tempa,“říká Geraint Thomas který jede i nadále ve žlutém a vedení bude hájit před stájovým kolegou ze Sky Chrisem Froomem.

A v posledním týdnu bude zajímavé sledovat paralelní vývoj dvou věcí, které spolu bezprostředně souvisí. Celkového pořadí a stájové strategie týmu Sky.