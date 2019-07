Cyklisté se po dojezdu na Tour de France musí prodírat davy fanoušků. Pomáhají si píšťalkou

„Z těch dojezdů na kopci, když se vracíme k autobusům, tak by mělo být povoleno, že jen závodníci jedou dolů a turisté počkají nebo jdou pěšky. Ta píšťalka je od toho, aby když někdo přebíhá, tak aby ho závodník upozornil a nic se mu nestalo,“ vysvětluje Roman Kreuziger. „Jsou cíle na Tour de France, že prostě musíte vyjet na kole nahoru a pak zase dolů.“

Chvíle času nahoře je. Napít se, udělat třeba rychlý rozhovor. Pak přijde někdo z týmu a podobně jako medaili pověsí cyklistovi na krk píšťalku.

„Nebylo by poprvé, když někdo po dojezdu v horské etapě jede dolů a někdo ho srazí. Je to hodně nebezpečné. Těch diváků je tam hodně. Chtějí se dostat dolů stejně rychle jako závodníci. Kolikrát to neumí a chybí hrozně málo k tomu, aby se něco stalo. Ta píšťalka pomáhá. Ti lidé by si ale měli uvědomit, že závodníci mají přednost, aby se dolů dostali co nejdříve. Pak je tam ještě dlouhý transfer a člověk chce být co nejdříve tom bezpečném a suchém místě po sprše.“

Jenomže včas chtějí být doma nebo na hotelu nebo prostě kdekoli - po několika hodinách etapy - i fanoušci. A tak si někteří zajdou do sportovních potřeb.

„Problém je, že spousta fanoušků si bere píšťalku také a myslí si, že budou projíždět lépe. Naštěstí je to tak, že ji má většina závodníků. Za poslední roky se to opravdu osvědčilo. Je to jako jediné efektivní. Nejde o to být viditelný, ale jde o to být slyšet, a aby lidi věděli, že přijíždí,“ vysvětluje Roman Kreuziger, který si v Alpách ještě zapíská.

„Člověka to nic nestojí. Mít něco kolem krku a postupně pohvízdávat…“ líčí Kreuziger.

Píšťalky budou brzy opět potřeba. V pátek i v sobotu se totiž jede horská etapa.