Mírumilovná cyklistická rivalita. Vingegaard a Pogačar mohou být v příštích letech dominovat Tour

Po soubojích Lance Armstronga s Janem Ullrichem by mohla mít světová cyklistika znovu dva muže, kteří budou bojovat na Tour de France v podstatě jen proti sobě. Letošní ročník ovládl Jonas Vingegaard před favoritem Tadejem Pogačarem, loni to bylo naopak. A tak je dost možné, že se rodí nová cyklistická rivalita mezi dvěma muži. Jak ale letošní Tour dokázala, měla by být férová a plná vzájemného respektu. Paříž (Francie) 20:51 25. července 2022

Byl to zřejmě nejikoničtější moment právě skončeného ročníku Tour de France. Vingegaard s Pogačarem stíhali bok po boku vedoucí cyklisty, ale Slovinec při sjezdu nezvládl zatáčku a spadl. Jako by si Vingegaard řekl, že tímto způsobem svého rivala porazit nechce a na Pogačara potkal. Během jízdy si podali ruku na znamení respektu.

Opět se Jonas Vingegaard s Tadejem Pogačarem odpoutali od zbytku pelotonu a jali se testovat své možnosti. Slovinec při jednom ze sjezdů upadl, čehož mohl lídr využít k trháku... ale kdepak. Dán naopak na soka počkal a předvedl zatím nejhezčí gesto fair-play letošní Tour. pic.twitter.com/rSx0iPOfXX — ČT sport (@sportCT) July 21, 2022

Podobně mírumilovná rivalita mezi jezdci na Tour de France je nezvyklá. To dokazují i slova dánské hvězdy letošního etapového závodu.

„Myslím si, že s Tadejem máme dobrý vztah. Nemluvíme spolu v soukromí, ale navzájem se respektujeme. Tadej je super kluk a zároveň jeden z nejlepších jezdců na světě. Určitě bude chtít víc, ale to já chci taky,“ řekl Vingegaard.

„Hodně lidí chce každý rok jiného vítěze. Pro mě to stejně byla velmi dobrá Tour, dal jsem do toho všechno, ale našel jsem silného soupeře v Jonasovi, kterého jsem neporazil. To mi dává velkou motivaci být příští rok lepší,“ uznal Pogačar, že Vingegaard je pro něj velký soupeř.

Oba závodníci jsou navíc mladí, Pogačarovi je třiadvacet let a Vingegaardovi pětadvacet. Nabízí se tak vznik nové rivality mezi oběma cyklisty, v příštích letech by totiž na nejslavnějším cyklistickém závodě mohli o žlutý trikot bojovat právě Slovinec s Dánem.

Tak idylický ale vztah nejlepších dvou jezdců na Tour moc často nebyl. Jako na konci dvacátého století, kdy se Američan Lance Armstrong vrátil po vyléčení rakoviny a soupeřil pravidelně s Němcem Janem Ulrichem.

Nebýt Armstronga, možná by Ulrich zopakoval celkové vítězství z roku 1997, souboje s Američanem ale vždycky prohrál a hned čtyřikrát za ním skončil druhý. Mezi oběma cyklisty byla často patrná nevraživost a čas od času padla ostrá slova. Až po konci kariéry se z nich stáli přátelé.

V roce 2010 zase Andymu Schleckovi z Lucemburska ve žlutém trikotu spadl řetěz, Alberto Contador využil jeho problému a nakonec celou Tour ovládl, i když mu byl posléze titul kvůli dopingu odebrán. Naprostý opak letošní situace mezi Vingegaardem a Pogačarem.

„Na této Tour neměli v týmu žádnou slabinu. Ztratili sice dva jezdce, ale nevypadali, jako by měli problémy. Doufám, že se zlepšíme v detailech a že se letošnímu týmu Jumbo-Visma vyrovnáme,“ potvrdil Pogačar, že Vingegaardův tým sice ovládl celou letošní Tour, když získal tři ze čtyř barevných trikotů. Ovšem Slovinec plánuje v příštím roce se svým novým rivalem bojovat.