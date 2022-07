Vingegaard míří za celkovou výhrou na Tour. Během vítězné osmnácté etapy se blýskl i fair play gestem

Dánsko je jen kousek od toho, aby mělo svého historicky druhého vítěze Tour de France. Cyklista Jonas Vingegaard totiž ovládl 18. etapu a tři dny před koncem závodu vede pořadí před Tadejem Pogačarem o tři a půl minuty. K zelenému a žlutému dresu navíc získal i puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře. Pogačar, který při sjezdu spadl, dojel s minutovým mankem druhý. Třetí místo bere Vingegaardův týmový kolega Wout van Aert. Aktualizujeme Hautacam (Francie) 17:51 21. 7. 2022 (Aktualizováno: 17:59 21. 7. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánský cyklista Jonas Vingegaard | Foto: Daniel Cole | Zdroj: ČTK

Vingegaard si zopakoval prvenství z alpské jedenácté etapy, po které se oblékl do žlutého trikotu vedoucího jezdce. Pětadvacetiletý jezdec stále Jumbo-Visma už by ho měl udržet až do nedělního cíle v Paříži. Peloton čeká poslední náročná prověrka v sobotu, kde se pojede časovka na 40,7 kilometru.

Pogačara potkal pád ve sjezdu zhruba 29 kilometrů před cílem, ale Vingegaard na něj sportovně počkal. Oba jezdci si následně podali ruce. V závěrečných pěti kilometrech stoupání do Hautacamu pak dánský cyklista svému rivalovi ujel.

Pogačar spadl během sjezdu, Vingegaard na něj následně počkal