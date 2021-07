Molema si po čtyřech letech dojel pro etapový vavřín na Tour, ve žlutém stále vede Pogačar

🇳🇱 @BaukeMollema attacked from the break to claim a wonderful solo victory in Quillan!



See the last KM below⬇️



Après avoir résisté au retour de ses poursuivants, 🇳🇱 @BaukeMollema s'offre une fantastique victoire en solitaire à Quillan !



Son dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/GPiWaIg4d6