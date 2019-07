Občerstvovací stanici tvoří servisové automobily jednotlivých týmu.

Polský servisman stáje AG2R ukazuje, které doplňky závodníkům nabízí. Jedná se především o sušenky a gely. Zároveň vysvětluje, které pití je které a podle čeho to cyklisté poznávají.

Borůvkové gely, sušenky a nápoje z lednice. Cyklisté mají na Tour zajištěný občerstvovací servis

O kousek dál připravuje občerstvení pro své svěřence servisman jihoafrické stáje Dimension Data, za kterou jezdí i jediný Čech v pelotonu Roman Kreuziger.

„Když dostanou tuhle tašku, je na nich, co si vyberou. Když tak to prostě hodí na silnici a fanoušci podél trati to pak mají jako suvenýr,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

„Tady máme pití v ledničce. Musí být studené. Žádná velká věda to není. V ruce teď držím borůvkový energetický gel, ale máme také jiné příchutě,“ ukazuje další z členů Kreuzigerova týmu, jaká je nabídka.

Když se cyklisté blíží, probíhá komunikace skrze vysílačky. „Jsme tu dva a každý má čtyři tašky pro závodníky. Většinou se tu zastaví všichni naši jezdci. Ví, kde budeme stát. Tým se tady trochu rozdělí. Navíc se jede rovinatá etapa, takže tu projedou opravdu rychle. Musí si mezi sebou udělat rozestupy, abychom to i my stihli,“ přibližuje strategii.

„Je lepší, pokud je občerstvovací stanice trochu v kopci. Jedou pak pomaleji a je to pro všechny bezpečnější,“ uzavírá pomocník Kreuzigera a spol.