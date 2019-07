„Fabio Aru - tomu jsme tu jednou dali kolo 20 kilometrů před cílem a už na něm dojel.“ říká pro Radiožurnál Maxim Ruphy, který řídí žluté auto pohybující se po trase etapy.

Rozbité kolo a týmové auto v nedohlednu. Cyklisty na Tour jistí pojízdná půjčovna kol

„Většinou je to tak, že cyklista na našem kole ujede třeba deset, dvacet kilometrů a pak přesedne zpátky na jiné svoje kolo,“ vysvětluje Ruphy, který stojí u dvou žlutých aut. Na každém je přidělaných osm rezervních kol. Motorka vozí jen přední a zadní kolo. Čili tři erární servisy po trase etapy.

„Mluvíme spolu přes vysílačku, na trati máme dvě auta a jednu motorku. Ta je důležitá, lépe se pohybuje v hustém provozu. A taky jsme ve spojení s vedením závodu. Řeknou nám, kde je problém a umíme mít u cyklisty s poškozeným kolem dřív než jeho týmoví kolegové.“

Nejen auta ale i kola téhle pojízdné půjčovny jsou žlutá, a to se hodí i lidem v týmových autech, kteří hledají cyklisty své stáje na půjčeném kole, aby mu dali zpět to jeho. Ve změti cyklistů se to hodí, žluté kolo hned zaujme.

„V horských etapách, tam je to nejzajímavější. Musíme se pohybovat na dlouhé trase, jak je peloton cyklistů roztrhaný,“ dodává Ruphy, který bude mít s kolegy z půjčovny žlutých kol tuhle práci právě ve čtvrtek, protože se cyklisti po delší době vydají do hor, do Pyrenejí, kde je čekají dvě horské prémie a pojízdnou půjčovnu kol zase těžší práce s orientací se v pelotonu.