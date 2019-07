Je to jako ve škole, říká manažer Kreuzigerova týmu Dimension Data o teoretické přípravě cyklistů

Dlouhá teoretická příprava a pak až do praxe - tak to často funguje v mnoha oborech. Na cyklistické Tour de France je ale nutné to otočit. Zatímco v sedle kola závodníci tráví hodiny denně, na týmovou poradu před etapou tolik času není. A dá se říct, že je to taková zkrácená hodina jako ve škole. Tourmalet 8:07 21. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Tour de France Christian Prudhomme během tiskové konference (archivní foto) | Foto: Charles Platiau | Zdroj: Reuters

„Člověk má týmovou poradu, dá si kávu, pak se jde podepsat a na start. Toho času příliš nezbývá. Spíše jsem schovaný v autobuse, kde je chládek,“ říká Roman Kreuziger o programu před etapou.

Zatímco on je vevnitř, z autobusu s černými skly vystupuje sportovní manažer jeho týmu Dimension Data Gino van Oudenhove: „Vždycky začínáme mapou Francie… Abychom jim ukázali, kde vlastně jsme,“ říká napůl v žertu van Oudenhove pro Radiožurnál, ale i třeba kvůli počasí je potřeba připravit cyklisty na to, v jaké části Francie se bude závodit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to jako ve škole, říká manažer Kreuzigerova týmu o teoretické přípravě cyklistů

„První, co uděláme, když přijedeme autobusem na start, je taktická porada. Mám připravenou prezentaci o etapě. Jasně, oni většinu z toho ví, ale raději připomenu, kde jsou kopce a tak dál. Pokud jsou tam nějaké užší silnice, popřípadě kde se dá čekat vítr a jaký je dojezd do cíle.“

Na Tour de France tráví cyklisti spoustu času přesuny, čekáním, regenerací a spánkem a tak musí být týmová porada co nejefektivnější.

„Je to klasická prezentace, která mezi má deseti a dvaceti stránkami. Máme projektor a informace promítáme na plátno. O trase toho cyklisti vědí dost, ale potřebují aktuální informace o počasí - hlavně, když se jede do hor. Dozví se taky, kde budou naši lidé u trati - třeba na doplnění pití,“ vysvětluje van Oudenhove, jak před etapou vzdělává svojí osmičlennou cyklistickou třídu.

Na bájný Tourmalet dojel první Pinot před Alaphilippem. Etapu rozhodlo až 19kilometrové stoupání Číst článek

Pravda. V době, kdy mají cyklisti sluchátka a dostávají informace přímo do ucha během etapy, by asi šlo tohle vyřešit za pochodu. Ale to hlavní je třeba sdělit ještě před startem klasicky - postaru.

„Ano, je to jako ve škole (směje se). Připadám si někdy jako učitel. Tu hlavní poradu ale máme s dalšími lidmi z vedení týmu den předem, pak už před závodem řekneme cyklistům to zásadní. Každý se dozví, jaká bude jeho role v etapě. Často se bavíme o tom, koho bychom mohli poslat do úniku,“ říká o náplni týmové porady, které se účastní také Roman Kreuziger, sportovní manažer Dimenston Data Gino van Oudenhove.