Není to jen můj triumf, ale vítězství pro celou Kolumbii, hlásí mladičký Bernal před koncem Tour

Dalo se očekávat, že se letošní ročník závodu bude rozhodovat především v alpských etapách. To se také stalo, ale v té poslední možné etapě Tour de France to zase takové drama nebylo. Pokud Kolumbijec Egal Bernal dojede do Paříže, stane se prvním kolumbijským vítězem v historii „Staré dámy“. Val Thorens 10:09 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolumbijský cyklista Egal Bernal | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Bývalý cyklista Andy Schleck, který vyhrál Tour v roce 2010, věřil, že by mohl domácí Julian Alaphillipe dojet do Paříže ve žlutém.

Jenomže Tour de France zasáhlo krupobití a 19. etapa byla ukončena předčasně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stačí dojet do Paříže a může slavit. ‚Je to vítězství pro celou Kolumbii,‘ hlásí očekávaný vítěz Tour Bernal

„Už nám schází jen chvilka k tomu, aby to bylo oficiální. Zbývá jedna etapa. Když se ale nestane nic neobvyklého, mohu skutečně říct, že jsem vyhrál svou první Tour pro Kolumbii,“ říká pro Radiožurnál 22letý cyklista, který pravděpodobně v neděli večer vyhraje Tour de France.

Jak je známo, v poslední etapě s cílem v Paříži už se závodit o změnu v konečném pořadí nebude.

„Cítím to tak, že to není pouze můj triumf. Je to vítězství pro celou zemi. Byla by to první Tour pro Kolumbii. Povedlo se nám vyhrát Giro a Vueltu. Chyběla už jen Tour. Byla by pro mě velká čest, být prvním Kolumbijcem, který Tour vyhrál,“ líčí Bernal.

A kromě Bernala ve žlutém bude slavit rekordní sedmý zisk zeleného dresu pro nejlepšího spurtera Slovák Peter Sagan.

Roman Kreuziger, jediný Čech na letošní Tour, bude sledovat oslavu Kolumbijce Bernala sledovat z šestnáctého místa celkového pořadí.