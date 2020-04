VIDEO: Cyklista Štybar si vyzkoušel zkrácený virtuální závod Kolem Flander

Vybraných 13 závodníku nechali organizátoři posadit na kola ve speciálním stojanu a po připojení přes aplikaci mohli závodit proti sobě. i když byli doma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Františka Kuny o virtuálním závodě, který odjel i český cyklista Zdeněk Štybar

S komentářem od cyklistických expertů si pak mohli fanoušci užít to, jak spolu virtuálně cyklisté závodí. A závodníci sami sledovali něco jako počítačovou hru, kde svojí vlastní postavičku mohou ovlivnit šlapáním na kole. Třeba jako Zdeněk Štybar na svém balkóně s větrákem naproti sobě.

„Jsem rád, že jsme mohli závodit, i když to nebylo úplně realistické,“ popsal pro Radiožurnál Štybar.

Ano, úplně nejde využít ostrých loktů mezi závodníky. „Bylo to i celkem dost stresující, protože jsem nejdřív myslel, že se jedná o aprílový žertík a že se závod neuskuteční. Ale teď jsem rád, že už ho mám za sebou,“ oddechl si čtyřiatřicetiletý český reprezentant.

Nevypadalo to ale tak, že by Štybar seděl doma v sedle víc než šest hodin, jak by to bylo reálně při závodě Kolem Flander. Klání bylo zkráceno na posledních 32 kilometrů.

„Celkem jsem si to i užil. Ale takový závod, kdy jedete 45 minut na limitu, se nedá samozřejmě srovnávat. Záleží i na tom, jak jsou trenažéry zkalibrované, rozdíly mohou být až desetiprocentní,“ vysvětlil Štybar.

Virtuální souboj o titul v podniku Kolem Flander vyhrál u sebe doma Greg van Avermaet.