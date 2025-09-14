Poslední etapa Vuelty bude kvůli propalestinským protestům zkrácená. V Madridu budou tisíce policistů
Letošní ročník španělské Vuelty je značně narušen propalestinskými protesty. Některé etapy se tak musely zkrátit a tým Israel-Premier Tech ze svých dresů kvůli bezpečnosti jezdců odstranil název „Israel“ a ponechal jen jeho iniciály. Největší protesty se však očekávají během závěrečné etapy v Madridu, kde 80. ročník Vuelty vyvrcholí. Bude zkrácena o zhruba osm kilometrů a na místě budou hlídkovat tisíce policistů.
Organizátoři z obav před narušením závodu propalestinskými demonstranty, kteří téměř denně kvůli válce v Gaze protestují proti účasti týmu Israel-Premier Tech, zkrátili finálovou etapu o zhruba osm kilometrů, tedy na 103,6 kilometrů. Španělská média dříve navíc spekulovala, že se nedělní závod ani neuskuteční.
Na peloton tak bude dohlížet kolem 3000 policistů. To je více, než bylo nasazeno na summitu NATO v Madridu v roce 2019. Vysoká účast bezpečnostních složek je reakcí na stupňující se protesty, které ohrožují i samotné cyklisty.
Například Španěl Javier Romo upadl v patnácté etapě poté, co mu do cesty vběhl muž s palestinskou vlajkou. Člen stáje Movistar tak musel kvůli zraněním ze závodu odstoupit.
Vliv demonstrantů
Během týmové časovky v rámci páté etapy protestující jezdcům stáje Israel-Premier Tech zablokovali cestu, v desáté etapě způsobili pád v pelotonu a jedenáctá etapa byla kvůli chaosu v týmovém prostoru předčasně ukončena.
Ani předposlední etapa se neobešla bez komplikací. Cyklisté se museli 18 kilometrů před cílem vyhýbat sedícím demonstrantům. Někteří z nich se následně proti jezdcům rozběhli, policie je však zadržela. Zadržených už je ve Španělsku několik.
Do protestů se navíc zapojují i vrcholní politici. Během sobotního závodu byla přítomná i španělská poslankyně Evropského parlamentu Irene Montero.
„Současná krize na Vueltě je podle mě nejvýraznějším ohrožením celého fungování profesionální silniční cyklistiky, protože vytváří nebezpečný precedent pro jakýkoliv další protest nebo útok. Považuji to za obrovský problém do budoucna,“ řekl bývalý profesionální cyklista a expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek.
Centrum města, tedy okolí fontány Cybele a ulice Gran Vía, kde cyklisté udělají devět okruhů poslední etapy, bude v Madridu nejvíce střežené a pro diváky téměř nepřístupné. Premiérové vítězství na španělském závodu Grand Tour už v sobotu získal Dán Jonas Vingegaard.