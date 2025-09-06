Hirtův tým na Vueltě odstranil z dresů název ‚Israel‘. Bojí se o bezpečnost svých jezdců
Cyklistický tým Israel-Premier Tech pro zbytek Vuelty odstranil z dresů svých jezdců plný název a ponechal jen jeho iniciály bez názvu „Israel“. Vedení stáje k tomuto kroku sáhlo poté, co se jeho jezdci včetně Čecha Jana Hirta i cyklisté ostatních týmů několikrát stali terčem propalestinských demonstrantů.
Tým na sociální síti X uvedl , že bude nadále vystupovat pod plným názvem Israel-Premier Tech, nicméně na dresech už budou mít jezdci vedle sponzorů jen stylizované logo IP. Ke stejnému kroku už stáj sáhla u svých vozidel a civilního oblečení.
„V zájmu bezpečnosti našich jezdců i celého pelotonu ve světle nebezpečné povahy některých protestů na Vueltě dal Israel-Premier Tech jezdcům pro zbytek závodu dresy s týmovým monogramem,“ uvedl tým.
Stáj je terčem protestů kvůli svým vazbám na Izrael, který od začátku války proti palestinskému hnutí Hamás zabil podle místních úřadů 63 500 Palestinců. Izrael válku zahájil po útoku Hamásu ze 7. října 2023, jenž si vyžádal na 1200 obětí.
Demonstranti se jezdcům týmu pokoušeli minulý týden zablokovat cestu v časovce družstev. V úterý zase způsobili chaos, kvůli němuž jeden z cyklistů upadl, a středeční 11. etapa dokonce musela být kvůli propalestinským demonstrantům o tři kilometry zkrácena.
Technický ředitel Vuelty Kiko García či španělský ministr zahraničí José Manuel Albares naznačili, že v zájmu bezpečnosti by měl Israel-Premier Tech ze závodu odstoupit, to však vedení stáje odmítlo.
In the interest of prioritizing the safety of our riders and the entire peloton, in light of the dangerous nature of some protests at @lavuelta, Israel – Premier Tech has issued riders with team monogram-branded kit for the remainder of the race. The team name remains Israel –… pic.twitter.com/Dfw6FXegpM— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 6, 2025