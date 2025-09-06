Soler po úniku opanoval 14. etapu Vuelty. Vingegaard dojel druhý a pojistil si průběžné vedení
Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál v Asturii po samostatném úniku španělský cyklista Marc Soler. Ve spurtu o druhé místo porazil Dán Jonas Vingegaard těsně svého portugalského rivala Joaa Almeidu a pojistil si průběžné vedení.
Den po extrémním výstupu na Angliru absolvovali cyklisté na třetí letošní Grand Tour další náročnou etapu sice o délce jen 136 km, ale s dvěma stoupáními první kategorie.
Soler nejprve necelých dvacet kilometrů před cílem roztrhal vedoucí skupinu uprchlíků, v níž se dlouho pohyboval český cyklista Jan Hirt, a poté se zhruba 16 km před cílem vydal do sólového úniku.
Jednatřicetiletý jezdec týmu UAE Emirates zvládl i závěrečné stoupání na La Farraponu a připsal si na Vueltě čtvrtou etapovou výhru v kariéře. I díky němu tak jeho stáj po dnešku vyhrála rovnou polovinu etap v 80. ročníku závodu včetně posledních čtyř.
S odstupem 39 sekund za Solerem dojeli vedoucí dva muži průběžného pořadí Vingegaard a Almeida, kteří se hlídali stejně jako v pátek při výstupu na Angliru.
Hirt skončil na 24. pozici se ztrátou 6:42 a připsal si nejlepší výsledek v závodu. Český vrchař týmu Israel-Premier Tech nastoupil v upraveném dresu, kvůli propalestinským demonstracím v předchozím průběhu závodu vedení stáje z trikotu odstranilo název země.
Průběžné pořadí vede po dnešku největší favorit Vingegaard před Almeidou o 48 sekund. Třetí Brit Tom Pidcock ztrácí už 2:38 minuty.
V neděli pojedou cyklisté 167,8 km z města A Veiga do Monforte de Lemos. V úvodní části boudou stoupání první a druhé kategorie, další průběh už vrchařům příliš možností nenabídne.
Cyklistický závod Vuelta - 14. etapa (Avilés - La Farrapona, 135,9 km):
1. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:48:22, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) oba -39, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -43, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -48, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -53, ...24. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:42, 74. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -25:56.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 53:19:49, 2. Almeida -48, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:38, 4. Hindley -3:10, 5. Gall -3:30, 6. Pellizzari -4:21.