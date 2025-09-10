Ital Pellizzari si na Vueltě dojel pro životní vítězství. Vingegaard po 17. etapě znovu navýšil vedení
Sedmnáctou etapu Vuelty s náročným závěrečným stoupáním vyhrál italský cyklista Giulio Pellizzari a připsal si první vítězství v začínající profesionální kariéře. Dán Jonas Vingegaard dojel čtvrtý a před čtvrteční časovkou o dvě sekundy zvýšil náskok v čele.
Cyklisté ve strabsolvovali krátkou etapu o délce 143,2 km, ale s těžkým výšlapem na závěr. Do cíle na Alto El Morredero je čekalo téměř devítikilometrové stoupání s průměrným sklonem skoro deset procent, navíc v posledních kilometrech po výjezdu z lesa v prudkém větru.
🤍 Giulio Pellizzari puts on a show and secures his first professional win in style. Relive the best moments of the white jersey— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
Poté, co před začátkem stoupání peloton zlikvidoval všechny uprchlíky, vykrystalizovala v čele šestičlenná skupina favoritů, z níž měl vzejít vítěz etapy.
Po několika nástupech se zhruba 3,5 km podařil atak Pellizzarimu, jehož hlavní favorité nestíhali a jednadvacetiletý Ital z týmu Red Bull-Bora-hansgrohe si dojel při prvním startu na Vueltě pro životní úspěch.
Etapu na španělské Grand Tour vyhrál jako nejmladší cyklista od roku 2019, kdy se to povedlo ještě před 21. narozeninami hvězdnému Slovinci Tadeji Pogačarovi.
Druhý spurtoval se ztrátou 16 sekund Brit Tom Pidcock, za ním vždy ve dvousekundových odstupech Australan Jay Hindley, Vingegaard a druhý muž průběžného pořadí Joao Almeida.
V červeném jedoucí Vingegaard díky tomu mírně zvýšil před Portugalcem náskok na 50 sekund, třetí Pidcock po středě ztrácí 2:28 minuty.
Na rozdíl od minulých dnů, kdy průběh narušili propalestinští demonstranti protestující proti startu týmu Israel-Premier Tech, se dnešní etapa obešla bez incidentů. Na startu etapy v O Barco de Valdeorras sice bylo několik lidí s palestinskými vlajkami, závod ale nijak neovlivnili.
Cyklistický závod Vuelta - 17. etapa (O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero, 143,2 km):
1. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:37:00, 2. Pidcock (Brit./Q36.5) -16, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -18, 4. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -20, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -26, ...52. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -15:41, 136. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -27:17.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 64:53:55, 2. Almeida -50, 3. Pidcock -2:28, 4. Hindley -3:04, 5. Pellizzari -3:51, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:57, ...47. Hirt -1:49:33, 97. Otruba -2:52:07.