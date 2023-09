Po velkém selhání cenný triumf. Evenepoel s více než minutovým náskokem ovládl čtrnáctou etapu Vuelty

Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po úniku 14. etapu Vuelty a částečně si spravil náladu po pátku, kdy ztratil na nejlepší 27 minut a přišel o reálnou šanci na obhajobu loňského prvenství. V čele průběžného pořadí zůstal Američan Sepp Kuss před svými kolegy z týmu Jumbo-Visma Slovincem Primožem Rogličem a Dánem Jonasem Vingegaardem. Larra-Belagua 18:22 9. 9. 2023 (Aktualizováno: 18:36 9. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Belgický cyklista Remco Evenepoel slaví vítězství ve 14. etapě Vuelty | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Mistr světa v časovce Evenepoel prožil v páteční královské etapě černý den a vypadl z boje o celkové vítězství. V sobotu ve snaze ukázat, že se jednalo pouze o jednorázový výpadek, útočil od prvních kilometrů a strávil většinu dne v úniku.

Ve 156,2 km dlouhé etapě s třemi náročnými stoupáními, která zavedla peloton z Francie zpět do Španělska, vydržel s Evenepoelem nejdéle Francouz Romain Bardet. Lídr týmu Soudal-Quick Step ho setřásl až čtyři kilometry před cílem.

Se slzami dojetí a úlevy v očích projel Evenpoel cílem v Larra-Belagua s náskokem 1:12 minuty a v průběžném pořadí se posunul z devatenáctého místa na patnácté. Díky sbírání bodů na prémiích se loňský světový šampion v hromadném závodu posunul do čela vrchařské soutěže, v němž vystřídal pátečního vítěze z Tourmaletu Vingegaarda.

„Včera to byl velmi náročný den a také večer s hodně negativními myšlenkami,“ přiznal třiadvacetiletý Evenepoel. „Dnes jsem se ale probudil a řekl jsem si, 'pojď do toho a získej z toho co nejvíc'. Dobře jsem si dnešní trasu nastudoval a moc dobře jsem věděl, jaké tam budou kopce. Byla to nesmírně náročná etapa a myslím, že můžu být velice pyšný na svou odpověď po včerejšku,“ dodal.

Skupina s Kussem za Evenepoelem nespěchala a v cíli měla odstup 8:22 minuty. Americký vrchař dojel osmý a stále vede o 1:37 sekundy před letošním vítězem Gira d'Italia Rogličem. Šampion Tour de France Vingegaard je třetí s odstupem 1:44, nejlepší z jiných týmů je na čtvrté pozici Španěl Juan Ayuso ze SAE Emirates s mankem 2:37 minuty. Evenepoel ztrácí přes 19 minut.

Evenepoelův týmový kolega Jan Hirt dojel sedmačtyřicátý a klesl na průběžnou 40. pozici, debutant Michal Schlegel byl 141. a celkově mu patří 105. příčka.

Před druhým volným pondělím absolvují cyklisté 15. etapu z Pamplony do Lekunberri, jež bude sice kopcovitá, ale papírově ne tak náročná jako páteční a dnešní trasa.