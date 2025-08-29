Ayuso po útoku v závěrečném stoupání vyhrál svou první etapu na Vueltě. Celkové vedení drží Nor Träen
Sedmou etapu Vuelty s finišem v lyžařském středisku Cerler vyhrál španělský cyklista Juan Ayuso a získal pro stáj UAE Emirates-XRG třetí vítězství za sebou. Červený trikot lídra udržel Torstein Träen z Dánska.
Dvaadvacetiletý Ayuso rozhodl v závěrečném stoupání, ve kterém ujel skupině uprchlíků. Do cíle dojel s náskokem jedné minuty a 15 sekund před Marcem Frigem z Itálie, Španěl Raúl García na třetí příčce ztratil dalších šest sekund.
Stáj UAE Emirates-XRG díky Ayusovi ovládla na probíhající Vueltě třetí etapu v řadě. Ve středu její jezdci triumfovali v týmové časovce ve Figueres a ve čtvrtek v první horské etapě zvítězil Australan Jay Vine.
V průběžném vedení je nadále Träen, který dnes dojel do cíle na 22. místě se ztrátou dvou minut a 35 sekund stejně jako hlavní favorit na celkové prvenství a jeho krajan Jonas Vingegaard. Dvojnásobný vítěz Tour de France obsadil 20. místo.
V celkové klasifikaci se Vingegaard posunul na druhé místo a na Träena ztrácí dvě minuty a 33 sekund. Třetí je o dalších osm sekund zpět Portugalec Joao Almeida a těsně za ním následují italští jezdci Giulio Ciccone a Lorenzo Fortunato.