Ayuso po útoku v závěrečném stoupání vyhrál svou první etapu na Vueltě. Celkové vedení drží Nor Träen

Sedmou etapu Vuelty s finišem v lyžařském středisku Cerler vyhrál španělský cyklista Juan Ayuso a získal pro stáj UAE Emirates-XRG třetí vítězství za sebou. Červený trikot lídra udržel Torstein Träen z Dánska.

Huesca (Španělsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Juan Ayuso ovládl sedmou etapu Vuelty s více než minutovým náskokem

Juan Ayuso ovládl sedmou etapu Vuelty s více než minutovým náskokem | Foto: Bruna Casas | Zdroj: Reuters

Dvaadvacetiletý Ayuso rozhodl v závěrečném stoupání, ve kterém ujel skupině uprchlíků. Do cíle dojel s náskokem jedné minuty a 15 sekund před Marcem Frigem z Itálie, Španěl Raúl García na třetí příčce ztratil dalších šest sekund.

Stáj UAE Emirates-XRG díky Ayusovi ovládla na probíhající Vueltě třetí etapu v řadě. Ve středu její jezdci triumfovali v týmové časovce ve Figueres a ve čtvrtek v první horské etapě zvítězil Australan Jay Vine.

V průběžném vedení je nadále Träen, který dnes dojel do cíle na 22. místě se ztrátou dvou minut a 35 sekund stejně jako hlavní favorit na celkové prvenství a jeho krajan Jonas Vingegaard. Dvojnásobný vítěz Tour de France obsadil 20. místo.

V celkové klasifikaci se Vingegaard posunul na druhé místo a na Träena ztrácí dvě minuty a 33 sekund. Třetí je o dalších osm sekund zpět Portugalec Joao Almeida a těsně za ním následují italští jezdci Giulio Ciccone a Lorenzo Fortunato.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme