Vingegaard po těsném finiši ovládl druhou etapu Vuelty. Lídra závodu nezastavil ani hromadný pád

Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál v závěrečném spurtu druhou etapu Vuelty a oblékl červený dres lídra. Nezastavil ho ani hromadný pád necelých 30 kilometrů před cílem a ve finiši v italském alpském středisku Limone Piemonte předstihl v hromadném dojezdu vrchařů o centimetry domácího Giulia Cicconeho. V průběžném pořadí před Italem vede o čtyři sekundy.

Jonas Vingegaard slaví výhru v druhé etapě Vuelty

Jonas Vingegaard slaví výhru v druhé etapě Vuelty

Takřka celý den strávil v úniku debutant v závodech Grand Tour Jakub Otruba. Jezdec stáje Caja Rural-Seguros najel společně s dalšími dvěma uprchlíky do závěrečného patnáctikilometrového stoupání s více než minutovým náskokem, vedení před pelotonem ale neudrželi.

Otruba nakonec dojel na 145. místě s odstupem téměř deseti minut za vítězem. Druhý Čech v pelotonu Vuelty Jan Hirt obsadil s mankem 28 sekund na čelo 32. místo.

Vingegaardovi útok na etapový vavřín zkomplikoval v prudkém dešti karambol, při němž na kluzké silnici na jednom z kruhových objezdů skončil 26 km před cílem na zemi téměř celý jeho tým Visma-Lease a Bike. Peloton ale po hromadném pádu zpomalil tempo a na postižené jezdce počkal.

Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard se dočkal vítězství na závodě Grand Tour po více než roce.

V pondělí cyklisty čeká třetí italská etapa ze San Maurizio Canavese do Ceres. Peloton bude muset na trase dlouhé 134,6 km překonat hodně zvlněný terén s jednou vrchařskou prémií druhé kategorie.

