O vítězství asi bojovat nebudu, ale někdo z našeho týmu určitě ano, říká před Czech Tour Froome

V Prostějově startuje nejprestižnější tuzemský cyklistický závod Czech Tour a na startu nebude chybět ani hvězdný Chris Froome. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se dobře zná s ředitelem závodu Leopoldem Königem, se kterým v minulosti působil ve stáji Sky. To ale podle Frooma není hlavním důvodem, proč na Czech Tour dorazil. Prostějov 12:49 27. července 2023

„Opravdu chci vidět a poznat Českou republiku ve větší míře než jen Prahu. Rozhodně to, že je tady Leo, pro mě bylo povzbuzující,“ přiznává Chris Froome.

Poslechněte si Chrise Frooma, co říká před startem Czech Tour

Czech Tour bude mít čtyři etapy, které jezdce zavedou do Beskyd a Jeseníků. Profil závodu zkoumal Froome na mapách na internetu.

„Vypadá to, že nás čeká pár opravdu těžkých etap. U mě osobně to asi nebude o boji o nejvyšší příčky. V posledních týdnech mám totiž trochu problémy se zády. Moc se na závod těším, máme tady silný tým. Když to nebudu já, tak snad bude někdo z mých kolegů bojovat o vítězství,“ doufá Froome.

Dříve byl Froome zvyklý bojovat o vítězství na těch nejtěžších závodech. Teď to vypadá, že na Czech Tour pojede hlavně pro své kolegy.

„Velkou částí toho, co mě pohání, je touha být závodníkem i po té těžké nehodě, kterou jsem zažil před lety. Samozřejmě jsem se nevrátil na úroveň, na níž jsem byl před nehodou, ale už to, že zase závodím, mi přináší spoustu radosti a satisfakce,“ vysvětluje Froome.

Chce i na Tour de France

V roce 2019 narazil Froome při tréninku do zdi a od té doby už se nikdy nevrátil do své nejlepší formy. Přesto stále věří, že se na Tour de France ještě jako aktivní závodník podívá. Letos ho jeho tým Israel Startup Nation nenominoval, ale i tak Froome sledoval závody alespoň v televizi.

„Byl to parádní závod ke sledování, jako jezdec vidíte jen to, co je přímo kolem vás. Někdy je to docela příjemné si užít závod v televizi. Letos to byla velká bitva, ale jak Vingegaard naložil Pogačarovi v časovce, to mě hodně překvapilo. Vždyť do té doby to bylo tak vyrovnané,“ vzpomíná na letošní Tour de France Froome.

Jak Tadej Pogačar, tak Jonas Vingegaard vyhráli Tour de France už dvakrát, takže na Chrise Frooma oba ještě dva triumfy ztrácí.