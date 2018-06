Skoro 700 kilometrů v sedle. Startuje extrémní cyklistický závod Loudání českou krajinou

Jaký si to uděláš, takový to máš. To je nejen text jedné známé české písně, ale také hlavní cíl cyklistického závodu s názvem Loudání českou krajinou. Účastníci se ale nudit rozhodně nebudou, trasa jedenáctého ročníku má téměř 700 km.

