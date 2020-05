Nejlepší čeští cyklisté vyhlíží začátek sezony. Kreuziger se těší na Tour, Štybara mrzí kolize termínů

Tour de France odsunutá, jarní klasiky zrušené, ale i tak se cyklisté dočkají. A hlavně už ví, že se mohou připravovat na sezonu, která bude mít vrchol netradičně pozdě. Složité to bude i pro celé týmy, aby vymyslely, koho kam pošlou. Kalendář totiž bude hlavně po létě hodně nabitý. Praha 12:55 10. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar | Zdroj: Profimedia

„V plánu je všech pět monumentů a všechny tři Grand Tour, i když Giro a Vuelta se budou překrývat. Dost etapových závodů bude ve zkráceném formátu, místo osmi etap budou mít třeba čtyři,“ vyjmenoval Radiožurnálu Petr Vakoč, jaké závody improvizovaný program cyklistické sezony pojme.

Kalendář se musel uzpůsobit, aby se mohlo jet prakticky všechno. Jenže třeba Giro d‘Italia a Vuelta se budou na pár dní v září překrývat a jednotlivé týmy budou muset vymyslet, jak složit své týmy. Kapacitně na to ale stáje vybavené jsou.

„Každá stáj by měl být schopná postavit dva týmy současně na Grand Tour. Spíš je škoda, že se to překrývá s klasikami, bude to náročné i logisticky,“ řekl z belgického domova Zdeněk Štybar a věří, že naplánovaný kalendář už se měnit nebude.

„Pro cyklistiku je to moc důležité. Pokud by se sezona vůbec nejela, spoustu týmů by skončilo,“ dodal.

A ještě Roman Kreuziger, který má za sebou třeba i domácí karanténu a vyzkoušel si i virtuální závody z domova. Teď má konečně jasněji.

„Do soboty ještě něco dojíždím, čímž ukončím první blok sezony. I když se tolik nezávodilo, tak v tréninku jsme nezaspali, bylo to hodně intenzivní. Příští týden si odpočinu a následně si s týmem sedneme nad programem, jehož vrchol pro mě bude doufám Tour de France,“ řekl Kreuziger.

Pokud pojede na Tour de France, zajímat ho bude datum 29. 8., stejně jako cyklistické fanoušky. To by totiž Stará dáma měla začít na jihu Francie v Nice.