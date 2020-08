Cyklistické týmy chrání své závodníky na každém kroku. Tiskových konferencí se jezdci zúčastňují jen v rouškách, nepustí je ani mezi fanoušky. Koronavirová opatření zkrátka zasáhla i cyklistiku včetně třeba Zdeňka Štybara. Ten patří k velkým favoritům sobotního závodu na republikovém šampionátu v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav 18:05 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar | Zdroj: Profimedia

„Teď je pro nás samozřejmě hrozně důležité, abychom byli chráněni, protože jsou před námi důležité závody. Samozřejmě pokud by byl někdo z týmu nemocný a hodili nám celý tým do karantény, tak by to byla týmová tragédie,“ řekl Štybar Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to smutné, ale musíme to respektovat, říká Štybar o závodech bez diváků

Je člověk sám k sobě také zodpovědný a vnímá to tak, že je třeba některá pravidla dodržovat?

Určitě jo. Nikdy jsem se toho nebál, ale beru to i jako týmovou zodpovědnost, takže všechno respektuju tak, jak bych měl.

Co musí člověk dodržovat, aby bylo všechno v pořádku? Chodíte na masáže, obědy, večeře, pohybujete se po hotelech. Jak je tohle řešené?

Jsme dvakrát týdně nebo šest dnů a tři dny před závodem testovaní, takže už z toho máme jistotu, jestli je někdo pozitivní, nebo ne. V hotelích, v restauracích a všude, kde se pohybujeme, se nic nezměnilo, protože jsme vždycky opatrní, abychom nebyli nemocní. Třeba na jaře, kdy se jezdí klasiky a je asi nejhorší období na to dostat nějakou nemoc, jsme pořád opatrní.

Cyklista Evenepoel promluvil o pádu z mostu: Nikdy se nevzdávám a vrátím se ještě silnější Číst článek

Sport se dělá i pro fanoušky, ale ti musí být teď v tomhle směru trochu trpěliví. Myslím tím, že si s nimi nepodáte ruku, neplácnete si, nedáte jim autogram...

To je i trochu smutné, protože když dojíždíme do cíle a nejsou tam žádní lidé, tak mi to přijde spíš jako taková tréninková vyjížďka. I na startu, když tam nejsou fanoušci, je to smutné. Když přijdeme k autobusu, tak jsme byli zvyklí, že tam stála spousta lidí, a teď je to pryč. Je to trochu zvláštní a trochu smutné, ale na druhou stranu se to musí v tuhle chvíli respektovat.

Pro vás je to asi velký problém, protože jste většinou ke všem vstřícný.

Je prostě zvláštní, že najednou neslyšíte své jméno na startu nebo v cíli nebo že vám neříkají o selfie a tak dále. Musíme to dodržovat.

Můžete se aspoň v cíli radovat, když je to na bednu?

Jo, to jo. Tím, že jsme všichni testovaní, tak je to jednodušší, protože víme, že nikdo není testovaný.