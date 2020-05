Trénuji s van der Poelem, pochvaluje si Štybar. Návrat do Čech by mu ale přípravu zkomplikoval

Tak dlouho se svou rodinu v kuse nikdy nebyl. Cyklista Zdeněk Štybar přistupuje k současné koronavirové krizi v osobním životě pozitivně. Ale co se týče jízdy na kole, už by se mu líbilo obléknout závodní dres.

Když to nejde na silnici, tak si alespoň zveřejněným videem na Instagramu zavzpomíná třeba na slavnou klasiku Paříž - Roubaix. Teď už by měl po ní a byl by spíš v Česku než ve svém dlouhodobém zahraničním bydlišti.

Zdeněk Štybar a jeho 2. místo v závodě Paříž - Roubaix v roce 2017:

„Jsem v Belgii, můžu tady ještě trénovat venku. Většinou jezdím s Mathieum van der Poelem, takže mám dobrého parťáka na trénink,“ říká z Belgie přes mobilní aplikaci Štybar.

Touto dobou už bývá v Česku, letošní režim je ale jiný a český cyklista věděl, že vzhledem k opatřením proto koronaviru by pro ně nemělo smysl vrátit se do Česka, do západočeského Stříbra, odkud pochází.

„Problém byl ten, že když jsem jel poslední závod Paříž - Nice, tak jsem nevěděl, co se pojede a co ne. Flandry a Roubaix ještě zrušené nebyly a kdybych jel do Čech, tak bych musel být 14 dní v karanténě a na ty Flandry bych se nemohl vrátit. Nemohl jsem si to dovolit a musel jsem zůstat v Belgii.“

Závody v nedohlednu

Odložené jsou olympijské hry, posunutý je termín Tour de France až na konec léta, a tak teď má zatím Štybar dost času na přípravu, ale i tak - už je to prostě dlouhé pro závodníka zvyklého být pořád v zápřahu.

„Doufám, že už se do Čech dostaneme. Budeme asi muset podstoupit test na covid-19, ale to nebude problém. Nemůžeme si dovolit být 14 dní doma, to bych hodně vypadl z tréninku a na ergometr se mi nechce, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ještě tady týden nebo dva vydržíme a pak se rozhodneme, kdy se vrátíme do České republiky.“

A vzhledem k tréninku by to nemělo být dřív než zmizí nařízení 14denní karantény při návratu do Česka ze zahraničí. Ve Štybarově případě z Belgie.