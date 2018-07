Cyklistka Nosková se stala ve Zlíně mistryní Evropy do 23 let

Cyklistka Nikola Nosková suverénně získala ve Zlíně titul mistryně Evropy v kategorii do 23 let. Před druhou Aafke Soetovou z Nizozemska měla po 108 kilometrech závodu s hromadným startem náskok téměř čtyři minuty. Třetí skončila Italka Letizia Paternosterová se ztrátou přes sedm minut. Jednadvacetiletá Nosková vybojovala na šampionátu už druhou medaili, ve čtvrtek v časovce v Brně skončila třetí. Zlín 18:38 14. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Nosková. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

V úmorném vedru na velice náročném jedenáctikilometrovém horském okruhu potvrdila Nosková roli favoritky a více než sedmdesát kilometrů odšlapala v sólovém úniku.

„Rozjela jsem své tempo už v prvním kopci po startu. Peloton jel hodně pomalu. Bohužel jsem měla technický problém, spadl mi řetěz. Ve druhém kole jsme už zůstaly na kopci jen tři,“ konstatovala Nosková.

Její nástup zachytila pouze šampionka z časovky Soetová a Italka Elena Pirroneová. Obě soupeřky ale po dalších dvou okruzích ztratily s Noskovou kontakt.

„Trať byla určitě těžká. Ale holky nejely a já jsem nechtěla čekat do posledního kola, abych s nimi bojovala ve spurtu. Tam bych proti Italkám neměla šanci. I když jsem si závod chvílemi protrápila, když jsem jela dlouho sama. Ale vychutnala jsem si vítězství před domácími diváky,“ radoval se Nosková.

V závěru ještě tempo vystupňovala a nikým neohrožována si dojela pro titul. Naopak dráhařské specialistce Pirroneové došly síly a dojela až osmá.

Výkon Noskové označil trenér českých cyklistů Tomáš Konečný za excelentní. „Trať je tak náročná, že se musí spoléhat je na své síly. Jet v závěsu za někým v prudkém kopci je těžké a totéž platí i o prudkých sjezdech. Věřím, že v neděli dosáhnou na podobný výsledek i junioři,“ přál si Konečný.

Závod juniorek na 75,6 kilometru vyhrála rovněž jednoznačně sedmnáctiletá Ruska Aigul Garejevová, která po sólové jízdě dojela do cíle s náskokem šesti minut na osmičlennou skupinu pronásledovatelek, v níž byly i dvě české závodnice. Veronika Jandová skončila sedmá a Tereza Sásková obsadila deváté místo.

„Soupeřky udělaly chybu, že mě nechaly odjet. Mým hlavním cílem bylo porazit sama sebe,“ uvedla Garejevová.

Krok s ní držela do polovinu závodu pouze Němka Hannah Ludwigová, ale ostrému tempu pak nestačila, propadla se do následující skupiny a ve finiši podlehla v boji o druhé místo Italce Vittorii Guazziniové.

„Byl to můj první větší závod, takže jsem nevěděla, co mě čeká. Bylo to těžké. Mrzelo mě, že dojezd do cíle byl z kopce a já nemám tak dobrý spurt,“ poznamenala nejlepší česká juniorka Jandová.

Evropský šampionát zakončí v neděli ve Zlíně závod juniorů (118,8 km) se startem v 9:00 a od 13:00 závod mužů (140,4).

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice juniorů a závodníků do 23 let - závody s hromadným startem ve Zlíně:

Ženy do 23 let (108 km): 1. Nosková (ČR) 3:31:48, 2. Soetová (Niz.) -3:49, 3. Paternosterová (It.) -7:15, ...19. Korvasová -15:58, 32. Cetkovská (obě ČR) -22:27.

Juniorky (75,6 km): 1. Garejevová (Rus.) 2:28:29, 2. Guazziniová (It.), 3. Ludwigová (Něm.) obě -6:01, ...7. Jandová -6:02, 9. Sásková -6:03, 29. Hájková -14:59, 48. Ševčíková -23:14, 51. Janů (všechny ČR) -23:37..