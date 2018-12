Zdeněk Štybar se při návratu k cyklokrosu dostal na 21. místo, skončil těsně za nejlepším Čechem

Bývalý trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar obsadil při svém krátkodobém návratu k cyklokrosu v závodě Světového poháru v Heusden-Zolderu 21. místo těsně za krajanem Michaelem Borošem. V závodě žen si zajela životní výsledek čtrnáctá Jana Czeczinkarová. Zvítězili Nizozemci Mathieu van der Poel a Marianne Vosová. Heusden-Zolder/Belgie 16:46 26. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar | Foto: Tomáš Adamec

Třiatřicetiletý Štybar si na závěr roku naplánoval do terénu čtyři závody. K cyklokrosu se vrátil po dvou letech, v SP se naposledy představil před pěti lety právě v Zolderu v roce 2013, kdy dojel třetí.

Cyklokros nepojedu s myšlenkami na bednu, říká Zdeněk Štybar. Vyhrávat chce až jarní klasiky Číst článek

Člen silničního týmu Quick-Step dnes startoval až ze závěru sedmdesátičlenného pole a postupně se propracoval do druhé desítky. Světový šampion z let 2010, 2011 a 2014 nakonec dojel jednadvacátý, pět sekund za aktuální českou jedničkou Borošem. V dalších dnech Štybar absolvuje ještě cyklokrosové závody v Loenhoutu, Diegemu a novoroční klání v Baalu.

Mistr Evropy Van der Poel vyhrál pátý závod SP za sebou a v tomto ročníku ještě v elitním seriálu nepoznal přemožitele, neboť vynechal úvodní dva díly ve Spojených státech. Šestnáct sekund za třiadvacetiletým Nizozemcem dojel trojnásobný mistr světa Wout van Aert z Belgie, třetí byl Nizozemec Joris Nieuwenhuis. Boroš se Štybarem ztratili na vítěze zhruba dvě a tři čtvrtě minuty.

V závodě žen dojela jednadvacetiletá kolínská rodačka Czeczinkarová do cíle se ztrátou 1:10 minuty na Vosovou. Zkušená Pavla Havlíková byla jako druhá nejlepší z Češek jednatřicátá.

Sedminásobná mistryně světa Vosová vyhrála se sekundovým náskokem před krajankou Lucindou Brandovou. Třetí dojela před dalšími dvěma Nizozemkami domácí závodnice Sanne Cantová, dvojnásobná úřadující světová šampionka.

Světový pohár vyvrcholí v závěru ledna závody v Pont-Chateau a Hoogerheide.

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Heusden-Zolderu (Belgie):

Muži: 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:02:49, 2. Van Aert (Belg.) -16, 3. Nieuwenhuis (Niz.) -29, 4. Toon Aerts, 5. L. Sweeck oba -35, 6. Hermans (všichni Belg.) -55, ...20. Boroš -2:43, 21. Štybar -2:48, 34. Nesvadba -4:29, 50. Paprstka (všichni ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Toon Aerts 475, 2. Van Aert 468, 3. M. Van der Poel 400, 4. Hermans 352, 5. Van Kessel (Niz.) 341, 6. L. Sweeck 337, ...13. Boroš 241, 35. A. Ťoupalík (ČR) 77, 37. Nesvadba 69, 64. Štybar 30, 74. Paprstka 16, 82. Malík 8, 83. Škarnitzl (oba ČR) 7.

Ženy: 1. Vosová 48:50, 2. Brandová (obě Niz.) -1, 3. Cantová (Belg.) -6, 4. Alvaradová -15, 5. Kaptheijnsová (obě Niz.) -20, 6. Selsová (Belg.) -22, ...14. Czeczinkarová -1:10, 31. Havlíková -3:01, 58. Štěpánová -5:47, 66. Ungermanová -6:28, 67. Mišoňová -6:46, 73. Bajgerová (všechny ČR) -8:14.

Průběžné pořadí (po 7 z 9 závodů): 1. Vosová 414, 2. Cantová 358, 3. Worstová (Niz.) 314, 4. Keoughová (USA) 294, 5. Selsová 289, 6. Lechnerová (It.) 277, ...21. Nash (ČR) 186, 27. Havlíková 138, 30. Czeczinkarová 112, 64. Štěpánová 37, 79. Bajgerová 22, 80. Ungermanová 21.

Muži do 23 let: 1. Iserbyt (Belg.) 49:55, 2. Van der Heijden (Niz.) -30, 3. Kielich (Belg.) -1:10, ...18. Kopecký -1:49, 22. Jelínek -1:58, 31. Vaníček -2:49, 33. Říman -3:14, 42. Mayer (všichni ČR) -4:38.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Pidcock (Brit.) 220, 2. Iserbyt 191, 3. Benoist (Fr.) 180, ...25. Jelínek 43, 26. Kopecký 39, 35. Mayer 21, 41. Vaníček 13, 42. Říman 13.

Junioři: 1. Cortjens (Belg.) 44:10, 2. Verburg (Niz.) -21, 3. Askey (Brit.) -23, ...6. Zatloukal -33, 16. J. Ťoupalík -1:36, 23. Ježek -1:58, 33. Camrda -2:20, 36. Hladík -2:33, 39. Šulc (všichni ČR) -2:44.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Meeussen (Belg.) 215, 2. Cortjens 148, 3. Verburg 139, ...8. J. Ťoupalík 101, 9. Zatloukal 101, 13. Ježek 85, 34. Bittner (ČR) 26, 38. Šulc 23, 50. Žvak (ČR) 4.