Na cyklokrosovém Světovém poháru v Táboře zabojuje o medaili i Kateřina Nash

Už jen čtyři dny schází do cyklokrosového svátku. V Táboře se pojede v sobotu 17. listopadu závod Světového poháru. Do výsledkové listiny by chtěli promluvit i čeští reprezentanti. Největší naděje budou mít v juniorské kategorii a také mezi ženami. Ty největší se budou upírat po návratu z USA k dvojnásobné bronzové medailistce z mistrovství světa Kateřině Nash. Tábor 11:26 13. listopadu 2018

„Věřím v to, že se dokáže vklínit mezi první pětku a že bude před domácími fanoušky bojovat. Bude chtít samozřejmě udělat výsledek pro sebe, ale ona je taková, že chce udělat výsledek pro lidi, aby měli radost. Tohle by měl být tahák na dámskou kategorii,“ věří reprezentační trenér Petr Dlask.

Pro Kateřinu Nash není návrat do Česka spojený jen se závody. Těší se na blízké, pochází totiž z jihočeských Prachatic.

Na cyklokrosovém Světovém poháru v Táboře zabojuje o medaile i Kateřina Nash

„Spíš myslím na to, že se jedu podívat za rodiči, za kamarády a že se vracím domů. Závody jsou vždycky součástí toho, ale nejvíc se těším domů. Naposledy jsem závodila loni na horských kolech v létě na mistrovství republiky, takže už je to docela dlouho,“ usmívá se Nash.

V Kolíně ji pouhé dva dny po příletu z USA dobrá nálada neopustila, i když se v cíli závodu českého cyklokrosového poháru musela smířit s druhým místem. Skalp velké favoritky totiž získala teprve jedenadvacetiletá domácí závodnice Jana Czeczinkarová.

„Mám už zhruba deset let na to si zvyknout, že mě dvacetileté dívky porážejí. Člověk mrkne a vždycky je tam nějaká nová, takže už jsem si na to zvykla. Tak to ve sportu chodí a mělo by to tak být. Vždycky potřebujeme nový talent a doufáme, že starší generace bude pro ty mladší aspoň inspirací.“

Zkušená závodnice by pro ty mladší měla být příkladem i v tréninku. Neumí si představit, že by v něm něco vypustila.

„Trénuju pořád natvrdo, protože neumím dělat sport napůl. Buď do toho jdu, nebo nejdu. Je jedno, jestli jde o ty největší závody, nebo o menší, chci se připravit, jak to jde,“ vysvětluje zkušená závodnice.

A jaké jsou přednosti Kateřiny Nash? Ženy, která se zúčastnila jako lyžařka dvou zimních a jako bikerka třech letních olympijských her.

„Pamatuju si, že už když získala první světovou medaili při mistrovství světa juniorek v roce 1994, byla ctižádostivá běžkařka, i když už koketovala s cyklistikou. Pak se to všechno překlopilo po Salt Lake City, kdy po roce 2002 začala velkou cyklistickou kariéru, kdy je schopná střídat horská kola i cyklokros,“ doplnil před blížícím se cyklokrosovým Světovým pohárem v Táboře kouč Petr Dlask.