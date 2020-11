Stránský ovládl juniorský závod Světového poháru v cyklokrosu, v elitní desítce dojeli ještě tři Češi

Hodně úspěšný závod Světového poháru v cyklokrosu za sebou mají čeští junioři. Na tradiční trati v Táboře dojel nejrychleji do cíle Matěj Stránský, následován italským závodníkem Lorenzem Masciarellim a třetím Matějem Fialou. Do první desítky se prosadili ještě šestý Matyas Kopecký a Pavel Jindřich, který ji uzavřel. V závodě mužů do 23 let byl Jakub Říman pátý. Mezi juniorkami obsadila Karolína Bedrníková šestou příčku. Tábor 13:47 29. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Stránský | Zdroj: Profimedia

Sedmnáctiletý Stránský využil dobré startovní pozice a od samého začátku potvrzoval roli jednoho z hlavních favoritů, když kontroloval dění v čele závodu. O svém triumfu rozhodl ve třetím z pěti okruhů, když odjel ostatním a náskok si udržel až do cíle.

„Chtěl jsem to zkusit už ve druhém kole, ale věděl jsem, že když to udělám, nevydržím to až do cíle. Tak jsem si počkal do třetího, pak jsem za to vzal před schodama a jel až do cíle,“ řekl Stránský po závodě, v němž chyběli nizozemští a belgičtí mladíci.

Nová trať v táborském areálu Komora, kam kvůli opatřením proti šíření koronaviru nesměli diváky, je podle Stránského náročná.

„Hodně to bolelo. I když to na mně možná nebylo znát, tak mi docházelo. Musel jsem se opravdu vymáčknout, abych to vedení udržel až do konce. Vůbec se mi nechce věřit tomu, že se mi to podařilo, ale je to paráda,“ prohlásil.