Svátek pro cyklokros. Víkendové mistrovství republiky pojedou Zdeněk Štybar i Jaroslav Kulhavý

Na sobotním mistrovství republiky v cyklokrosu budou startovat i trojnásobný mistr světa mezi cyklokrosaři Zdeněk Štybar a olympijský vítěz ze závodu cross country horských kol v Londýně 2012 Jaroslav Kulhavý. Účast obou hvězd cyklistického světa potvrdila ředitelka závodu Olga Šimůnková. Praha 11:44 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar je mistrem světa v cyklokrosu z let 2010, 2011 a 2014. Poté se přesunul na silnici. Archivní foto | Foto: Laurent Dubrule | Zdroj: Reuters

Pro třiatřicetiletého Štybara, světového šampiona elitní kategorie z let 2010, 2011 a 2014, bude závod v Holých Vrších na Mladoboleslavsku příležitostí osamostatnit se v čele historického přehledu domácích vítězů.

Zdeněk Štybar se při návratu k cyklokrosu dostal na 21. místo, skončil těsně za nejlepším Čechem Číst článek

Posledním triumfem před šesti lety na domácí trati ve Stříbře vyrovnal rekordních sedm prvenství Radomíra Šimůnka staršího. V současnosti už Štybar jakožto silniční profesionál jezdí závody v terénu pouze doplňkově.

„Bude to svátek pro český cyklokros. Ladili jsme to celý prosinec. Vánoční závody se Zdeňkovi povedly, cyklokros ho naplňuje, šéfové stáje mu nedali zákaz. Je tam i ve hře konec sezony, že by tam jel jeden závod Světového poháru. Mistrovství světa ale dostal bohužel rezolutně zakázáno, neboť z pohledu týmu je ta trať vysloveně proti němu, tam si nepřejí, aby startoval,“ přiblížil reprezentační trenér Petr Dlask.

Právě v úterý čtyřiatřicetiletý Kulhavý, jenž na horském kole vyhrál na významných akcích prakticky vše, co šlo, má z minulosti s cyklokrosem nejen zkušenosti, ale získal v něm i medaili. V lednu 2011 si na republikovém šampionátu v Hlinsku dojel pro bronz. Vyhrál tehdy právě Štybar.