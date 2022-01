Nash se s mistrovstvím světa v cyklokrosu rozloučila třináctým místem, titul má poosmé Vosová

Česká reprezentantka Kateřina Nash obsadila při svém posledním vystoupení na mistrovství světa v cyklokrosu v americkém Fayetteville 13. místo. Již osmý titul v kariéře si zajistila Nizozemka Marianne Vosová, poté co ve spurtu předčila krajanku Lucindu Brandovou. Třetí skočila Italka Silvia Persicová. Aktualizujeme Fayetteville (USA) 22:34 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Nash letos v lednu na závodu v belgickém Zonnebeke (archivní foto) | Foto: Belga Photo/David Stockman | Zdroj: Profimedia

Čtyřiačtyřicetiletá držitelka dvou bronzů z MS v krosu z let 2011 a 2017 Nash se v průběhu sedmi více než tříkilometrových okruhů postupně posouvala dopředu a chvílemi se zdálo, že by se mohla prodrat i do první desítky.

Nakonec se jí to nepodařilo, na desátou Sanne Cantovou z Belgie měla nejstarší žena ve startovním poli půlminutové manko.

Dvě velké favoritky závodu Vosová s Brandovou se oddělily od zbytku startovního pole již během druhého okruhu. Taktický boj vyšel lépe Vosové, která vsadila na lepší spurt a v cílové rovince se přehnala přes obhájkyni loňského prvenství z Ostende Brandovou.

Čtyřiatřicetiletá Vosová se vrátila na trůn po dlouhých osmi letech, celkem už má ve sbírce 12 medailí.