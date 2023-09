Český cyklokros čeká zásadní sezona. Úspěch na mistrovství světa v Táboře ovlivní budoucnost sportu

„Mistrovství světa je zcela zásadní. Buď uspějeme nebo ne. My jako organizátoři pro to děláme maximum. Teď se musí přidat ta sportovní stránka,“ uvědomuje si šéf cyklokrosové sekce Petr Balogh. Navázal na něj předseda Českého svazu cyklistiky Petr Marek.

„Je to pro nás vrcholná akce. Slibujeme si od ní popularizaci České republiky i cyklokrosu a Tábora. Využijeme to i pro naše diplomatické zájmy, abychom do Česka dostali i další významné závody.“

Aby cyklokros získal v Česku znovu na popularitě, musí ale hlavně přijít výsledky. Ty v posledních letech chybí. Prosazují se jen ve většině případů závodníci v mladších kategoriích. Řada z nich později končí na silnici nebo u horských kol. Domácí šampionát je ale pro ně lákadlem. Navíc s možností se s táborskou tratí dokonale seznámit v sezóně i při mistrovství republiky.

Domácí výhoda

„Tábor je známý tím, že v lednu a únoru bývá pod sněhem, což pro nás může být výhodou. Je samozřejmě potřeba dát do tréninku energii, aby se nám to na mistrovství světa vrátilo,“ říká Petr Balogh. Hodně o českých nadějích ukáže pohárová soutěž. Úvodní díl TOI TOI Cupu uvidí fanoušci cyklokrosu v Kolíně. Samotný seriál si vybudoval svou prestiž.

„Jsme uznaní jako cyklokrosová série. Kromě světového poháru a série Superprestige je to naprosto výjimečná pozice i v tom, jak vnímá český cyklokros Mezinárodní cyklistická Unie.“

„Každý rok dostáváme žádosti od nových pořadatelů, že by chtěli pořádat cyklokros. V první řadě musí mít vlastní oddíl a dost diváků, kteří na závody chodí. Když splní tyto požadavky a mají kvalitní zázemí a trať, rádi rozšíříme sérii o nového pořadatele. Musí také být lepší než stávající pořadatelé, jejichž kvalita šla v posledních letech výrazně nahoru,“ těší Petra Balogha.