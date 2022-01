Po devíti letech se do Spojených států vrátil světový šampionát cyklokrosařů. Konkrétně do města Fayetteville. Pátek nabídl poprvé v historii závod štafet. V sobotu už budou k vidění tři individuální závody. Na start se postaví juniorky, muži do 23 let a také ženy. Program začne v 18.00. Fayetteville (USA) 11:17 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Nash. | Foto: Belga Photo/David Stockman | Zdroj: Profimedia

O víkendu se na trati mistrovství světa představí v jednotlivých kategoriích třináct českých reprezentantů. Na konci sezóny, která zatím nenabídla dobré výsledky v elitních kategoriích. Z toho plyne i zastoupení mezi nejlepšími. V ženách jako jediná bude startovat Kateřina Nash, v mužích se představí jen úřadující mistr republiky Michael Boroš.

V USA startuje cyklokrosový šampionát. České naděje se představí hlavně v juniorských kategoriích

„Je to málo, ale v kategorii elite bohužel závodníky nemáme v takovém rozsahu. Tam nás tlačí bota. Spousta závodníků, kteří tu dnes měli být a reprezentaci táhnout, ročníky kolem let 1986 až 1995, buď skončila, nebo odešla na jinou disciplínu. Musíme zase další ročníky vypěstovat,“ hodnotil v průběhu sezony aktuální stav českého cyklokrosu jeden z reprezentačních trenérů Petr Dlask.

V minulosti byla situace jiná, Češi pravidelně vozili medaile. Tu poslední ale z mužů získal v roce 2014 Zdeněk Štybar, který triumfoval v Nizozemsku. V ženách jediná česká závodnice vybojovala dvakrát bronz, a to Kateřina Nash. Naposledy před pěti lety.

„Doba se strašně změnila. Spousta lidí odešla třeba ke kolektivním sportům, které jsou formou zábavy, ne tvrdého drilu, což obnáší cyklokros. Morálka povolila, za nás to bylo s daleko větším drilem, šli jsme si za tím cíleně,“ popisuje Dlask.

Větší šanci tak mají závodníci v mládežnických kategoriích. Mezi juniory třeba Kateřina Hladíková nebo Václav Ježek. V kategorii do třiadvaceti let pak Matěj Stránský. Už v roce 2020 dokázal vyhrát závod Světového poháru v Táboře a mezi třiadvacítkáři jezdí prvním rokem.

„Je to možná ještě lepší, než jsem čekal. Kdyby mi na začátku sezony někdo řekl, že budu schopný jezdit ve světě kolem patnáctky, tak bych tomu asi nevěřil,“ říká Stránský.



Mezi závodnicemi do 23 let se české ambice upínají k osmnáctileté republikové šampionce a vítězce národního poháru Kristýně Zemanové. Věří, že formu načasovala na správný čas.

„Řekla bych, že mám formu stabilní a že je naštěstí výborná. Pomýšlím na pětku, ale každý závod je jiný, uvidíme. Do desítky to bude úspěch,“ říká Zemanová.

Mladí závodníci jsou pro český tým hlavně příslibem do budoucna. Jejich forma by měla dosáhnout vrcholu za dva roky, kdy se pojede šampionát v Táboře.

„Mladá generace je teď opravdu dobrá. Druhá věc je, že teď v dalších třech letech není žádné extrémní mistrovství světa. I teď v Americe ta trať bude taková normální, příští rok se jede v Holandsku a tam trať známe a taky to není žádný extrém,“ zůstává optimistou reprezentační šéftrenér Petr Klouček.

V sobotu už budou k vidění tři individuální závody. Na start se postaví juniorky, muži do 23 let a také ženy. Program začne v 18.00.