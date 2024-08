Cyklokros na zimních olympijských hrách v roce 2030? Nová výzva a šance pro specifickou disciplínu

Cyklokros, který má velkou tradici v Česku, má velkou šanci stát se olympijským sportem. Představitelé této disciplíny se o to snaží minimálně půl století. Teď jsou možná nejblíž dosažení cíle a reálné to může být už ve Francii při zimních olympijských hrách v roce 2030. Definitivně by se o tom mělo rozhodnout v příštím roce. Jak se s myšlenkou ztotožňují cyklističtí experti a samotní závodnici? Praha 16:44 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklokros by mohl být novou disciplínou v programu zimních olympijských her (archivní foto) | Foto: Nico Vereecken | Zdroj: Profimeda

„Nevypadalo to reálně, protože i Sven Nys už asi deset až patnáct let lobbuje za to, aby byl olympijský závod v cyklokrosu. Nevedlo se to, ale věřím tomu, že tam hodně přisypal Petr Balogh, který s prezidentem UCI s Davidem Lappartientem o tom pořád diskutoval a psali si,“ říká k možnému zařazení cyklokrosu do programu zimních olympijských her Petr Dlask.

Reprezentační asistent a jako závodník pětinásobný mistr republiky a stříbrný muž z mistrovství světa 2001 by zařazení cyklokrosu na vrcholnou akci považoval za správné rozhodnutí. „Pokud je to nyní na 99,9 procent, tak je pro cyklokros stěžejní věcí, že všichni budou disciplínu najednou vnímat jinak. Věřím, že to bude hnací motor pro reprezentaci a závodníky, kteří se budou chtít na olympiádu dostat. Není vetší závod než mistrovství světa a olympijské hry,“ říká Dlask.

Nápad a vize

Myšlenka o zařazení cyklokrosu do programu olympijských her už je podle jednoho z čelních představitelů specifické disciplíny zhruba padesát let stará. „Už za to v Česku bojovala velká jména jako pan Holeček, Kalaš nebo o tom jednal i minulý šéf UCI Hein Verbruggen. Vždy to ale na něčem ztroskotalo. Vím, jakou pozici má nyní v Mezinárodním olympijském výboru současný předseda UCI Lappartient, tak mě napadlo ho oslovit na slavnostní večeři a říct mu, že pokud chce pomoci světovému cyklokrosu, tak, aby došlo k zařazení do programu zimních olympijských her,“ řekl předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky Petr Balogh ve vysílání Radiožurnálu Sport.

Vedle cyklokrosu se jedná i tom, že by se v programu zimních olympijských her objevil přespolní běh. „To je velký posun, protože by se na zimní olympiádu dostali i závodníci z Afriky. Myslím si, že to dobře dopadne, ale nyní už pro to my v Česku nic udělat nemůžeme. Budu se chodit modlit do kostela, aby to dobře dopadlo,“ přiznává Balogh.

Jak by se mohl cyklokros v budoucích letech změnit? „Cyklokros je hodně atraktivní disciplína, kdy až do posledního kola fanoušci neví, jak to dopadne. Hodně se padá a je to dramatické. Na cyklokros chodí hodně příznivců a to si uvědomují i lidé, kteří cyklokros podporují. Určitě se nikdy nebudeme rovnat Tour de France, ale když vidím nadšení, které panuje u naší disciplíny při jednotlivých závodech, tak bych to přál i ostatním cyklistickým disciplínám,“ dodává Balogh.

„Cyklokros má v rámci cyklistiky velký smysl a svoje místo. Pokud by se ale ukázal na olympijských hrách, tak by mu to dalo prestiž v národních federacích a olympijských výborech jednotlivých zemí. Určitě by se zvedla finanční podpora a ohromně by to pomohlo. Cyklistika má výhodu, že Francouz Lappartient je zároveň předsedou francouzského olympijského výboru a je jedním z viceprezidentů Mezinárodního olympijského výboru a má velké slovo,“ potvrzuje sportovní expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek.

Výzva pro závodníky

Na posledním mistrovství světa v Táboře český cyklokros získal dvě medaile. Stříbrnou mezi závodnicemi do 23 let Kristýna Zemanová, v juniorech byl pak bronzový Kryštof Bažant. „Když se podíváme na program olympijských her, tak tam jsou všechny cyklistické disciplíny kromě cyklokrosu. Je na čase ho tam zařadit. Disciplína tam být může a pro mě by to byl velký cíl. V roce 2030 mi bude 27 let, tak úplně nevím, co bude. Určitě by mě to ale lákalo a už jenom myšlenka toho, že se to může konat, je skvělá,“ říká Zemanová.

„Kdyby byl cyklokros olympijským sportem, tak by získal ještě větší prestiž. Byla by to pro nás další motivace a pro sport určitě kladná záležitost,“ potvrzuje Bažant.

Samozřejmě jde o prestiž a také o to, že by vidina startu na olympijských hrách udržela závodníky právě u cyklokrosu a nepřecházeli by k jiným cyklistickým disciplínám.

„Chtěl bych, aby cyklokros nebyl jen doplňkem a aby to byla stěžejní disciplína pro zimní část sezony. V létě samozřejmě tíhnou sportovci k silnici, kdy jim program na silničních závodech zajistíš jedině tím, že budeš mít tým. Když jako jedinec objedeš pět nebo šest závodů, tak je to málo. Budeme bojovat a věřit, že závodníci zůstanou ortodoxními cyklokrosaři a budou bojovat o mistrovství Evropy, mistrovství světa a olympiádu,“ přál by si reprezentační asistent Petr Dlask.