Cyklokrosař Boroš dojel na světovém poháru v Táboře devátý. Potřetí v sezoně zvítězil Iserbyt

Michael Boroš dojel na Světovém poháru v cyklokrosu v Táboře devátý a dosáhl svého nejlepšího výsledku v elitním seriálu po takřka pěti letech. Trojnásobný mistr světa mezi elitou Zdeněk Štybar při prvním startu ve Světovém poháru po bezmála třech letech obsadil 17. místo. Tábor 17:17 23. října 2022

Vítězný Eli Iserbyt | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Stejně jako v úvodních dvou závodech v USA zvítězil Belgičan Eli Iserbyt. Úřadující šampion Světového poháru se dočkal na jihu Čech prvenství po třech druhých místech. Za ním skončil s odstupem pěti sekund Nizozemec Lars van der Haar. Třetí byl Belgičan Michael Vanthourenhout, který na vítěze ztratil 26 sekund.

Boroš za Iserbytem zaostal o minutu a pět sekund a navázal na desáté místo, které vybojoval před dvěma týdny ve Fayetteville.

„Jsem spokojený, dneska na víc rozhodně nebylo. Jsem rád, že to zas vyšlo na tu desítku. Byl to těžký závod, všichni jeli nadoraz. Je to pro mě důležitý výsledek pro motivaci do dalších závodů,“ řekl třicetiletý cyklokrosař České televizi. V průběžném pořadí SP se posunul z devátého na sedmé místo.

Štybar absolvoval v Táboře, kde se v roce 2010 se stal poprvé mistrem světa v elitní kategorii, první závod po 11 letech. „Už start mě stál hrozně sil, abych se poposunul někam na patnácté, dvacáté místo,“ komentoval nevýhodnou startovní pozici šestatřicetiletý silničář, který se do terénu vrací příležitostně.

Na Iserbyta ztratil minutu a 46 sekund. „Technika mi moc nejde, takže to nebyl žádný zázračný výsledek. Ale ohromně jsem si to užil a děkuju divákům. Měl jsem pocit, že už jsem tady na mistrovství světa a jedu o vítězství. Dodalo mi to obrovskou chuť a motivaci bojovat,“ řekl Štybar, který bude tváří světového šampionátu v Táboře v roce 2024.

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Táboře:

Muži: 1. Iserbyt (Belg.) 1:02:43, 2. Van der Haar (Niz.) -5, 3. Vanthourenhout -26, 4. Sweeck -32, 5. Hermans -43, 6. Adams (všichni Belg.) -48, ...9. Boroš -1:05, 17. Štybar -1:46, 22. Říman -3:06, 26. Hula -3:42, 28. Vaníček (všichni ČR) -5:47.

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Iserbyt 120, 2. Sweeck 82, 3. Vanthourenhout 72, ...7. Boroš 45, 29. Štybar 9, 36. Říman 4.

Ženy: 1. Van Empelová 53:32, 2. Pieterseová -3, 3. Worstová -4, 4. Betsemaová (všechny Niz.) -8, 5. Vasová (Maď.) -9, 6. Alvaradová (Niz.) -26, ...14. Zemanová -1:48, 25. Jeřábková -4:11, 37. Vaníčková -5:24, 47. Hladíková (všechny ČR) -7:39

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Van Empelová 120, 2. Worstová 71, 3. Alvaradová 70, ...28. Zemanová 12, 45. Jeřábková 1.

Muži do 23 let (19,35 km): 1. Nys 48:13, 2. Michels -1, 3. Verstrynge (všichni Belg.) -36, ...16. Fiala -2:25, 19. Jindřich -2:37, 26. Černý -3:41, 29. Kerl (všichni ČR) -3:57.

Junioři (14,57 km): 1. Bisiaux (Fr.) 42:27, 2. Ježek (ČR) -6, 3. Vandenberghe (Belg.) -7, ...9. Šumpík -47, 26. Hojka -1:56, 27. Faltýnek -2:05, 29. Kuba (všichni ČR) -2:10.

Juniorky (12,95 km): 1. Molengraafová (Niz.) 37:38, 2. Chladoňová (SR) -4, 3. Moorsová (Belg.) -27, ...10. Dlasková -1:33, 13. Hanáková -2:06, 18. Nováková -2:54, 20. Douděrová (všechny ČR) -3:22.