Bez medaile a jen jedno páté místo. Čekali jsme více, hodnotí sobotní závody cyklokrosařů trenér Dlask

Nejlepším výsledkem českém výpravy na cyklokrosovém mistrovství světa v Táboře je zatím páté místo juniorky Kateřiny Douděrové. Jan Zatloukal potom skončil v kategorii do 23 let osmáctý, ženy v elitní kategorii propadly. Nejzkušenější z nich - Nikola Nosková - vzdala už po dvaceti minutách, ostatní - Tereza Tvarůžková a Tereza Vaníčková - byly dojeté o kolo a ve výsledkově listině byly mezi nejhoršími. Tábor 21:00 3. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český reprezentant Jan Zatloukal během závodu mistrovství světa v cyklokrosu | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK, Profimedia

Pojďme si sobotní den projít nejprve od kategorie juniorek. Páté místo Kateřiny Douděrové, nejlepší výsledek dne. Co k tomu dodáte?

Je to skvělé, Katce vyšel den, na který čekala celou sezonu. Před jejím startem měla představu, že by chtěla jezdit okolo té páté pozice. Díky bohu, že to vyšlo na mistrovství světa, to je perfektní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy s reprezentačním trenérem Petrem Dlaskem po sobotních závodech na mistrovství světa v cyklokrosu

I Amálie Gottwaldová zajela skvělý výsledek. Od čtvrtka byla v zápřahu, včera jela štafetu, která jí ubrala trochu sil. Ale jsme spokojení, je to od nich skvělé umístění. Poté na startu byly i Daniela Hezinová a Hanka Viková. To jsou holky, co jsou na prvním ročníku, na příští rok mají alespoň základní zkušenost se šampionátem. Je to pro ně motivace do dalších let.

V kategorii do 23 let dojel na osmnáctém místě Jan Zatloukal. Jak okomentujete tuto kategorii?

Čekali jsme více. Honza Zatloukal dojel nejlépe, zajel skvělý závod. Protože neabsolvoval celou sezonu a nemá tolik bodů, tak startoval zezadu. To ho limitovalo, ale taková jsou bohužel pravidla a to ho limitovalo. Jak jel zezadu, tak musel všechny objíždět. Na tomhle terénu to je strašně těžké, to sebere energii. V tomhle ohledu ale jel Honza výborně.

Celia Gery is the 2024 World Junior Cyclocross Champion!



Britain's Cat Ferguson takes home the silver medal while Slovakia's Viktoria Chladonova completes the podium with bronze #Tabor2024 pic.twitter.com/I3iiKI2jXb — Eurosport (@eurosport) February 3, 2024

Ostatním klukům ten závod nevyšel, po tom startu to bylo takové vachrlaté, hodně lidí tam zůstalo a museli dohánět. Škoda hlavně Václava Ježka, který odstartoval výborně, ale závod mu prostě nevyšel a nezvládnul to. Je pro ně ale super zažít atmosféru v Čechách a myslím si, že je to motivace makat dál a důkaz, že to není nic jednoduchého. Práce je před nimi ještě hodně.

Velkým zklamáním asi bude závod v kategorii žen. U českých reprezentantek ale tak velká očekávání nebyla?

U holek jsme se snažili, aby tady alespoň jeden český dres jezdil, takže žádná velká očekávání nebyla.

The planks were proving to be a real challenge during the recon of the Cyclocross World Championship course



(via IG/cxdanimal) pic.twitter.com/wcCc2ZQpOT — Eurosport (@eurosport) February 3, 2024

Nicméně dvacet minut Nikoly Noskové není úplně mnoho.

Bohužel, Nikola ten závod nezvládla. Na konci druhého kola zajela do depa, řekla, že jí je zima a je promrzlá, vyžádala si od mechaniků bundu a šla do auta.

Co na to říkali trenéři? Cyklokros se přeci jezdí v zimě.

Tohle by se prostě nemělo stávat. Není to nic příjemného pro nás, ani pro Nikolu.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře: Ženy: 1. Van Empelová 46:19, 2. Brandová -1:20, 3. Pieterseová -1:54, 4. Alvaradová (všechny Niz.) -2:37, 5. Verdonschotová (Belg.) -2:52, 6. Casasolaová (It.) -2:59, ...28. Tvarůžková, 29. Vaníčková obě -1 kolo, Nosková (všechny ČR) nedokončila. Muži do 23 let: 1. Del Grosso (Niz.) 52:02, 2. Verstrynge, 3. Michels (oba Belg.) oba -27, ...18. Zatloukal -3:44, 23. Ježek -4:28, 32. Fiala -5:40, 45. Černý -8:06, 50. Jindřich -9:34, 51. Kerl (všichni ČR) -10:16. Juniorky: 1. Geryová (Fr.) 37:01, 2. Fergusonová (Brit.) -5, 3. Chladoňová (SR) -14, ...5. Douděrová -1:12, 9. Gottwaldová -2:06, 19. Hezinová -3:25, 20. Viková -3:31, 42. Panušová -5:59, 43. Sedláčková, 45. Hrdinová (všechny ČR) obě -6:00.