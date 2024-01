Cyklokrosařka Zemanová skončila v generálce na mistrovství světa v Táboře devátá, Boroš byl dvanáctý

Van der Poel bude v Táboře usilovat o šestý světový titul. Před týdnem ve španělském Benidormu po pádu dojel až pátý a přišel o šanci vyhrát i jedenáctý závod v sezoně. Dnes už žádné problémy neměl. Za ním skončili krajané Joris Nieuwenhuis a Pim Ronhaar. Vítěz Světového poháru Belgičan Eli Iserbyt dojel pátý. Boroš zaostal o příčku za svým sezonním maximem v seriálu.

An emotional Zdeněk Štybar crosses the line of his final CX World Cup, sporting this special kit ⬇️🙏🏻@SportPic_Agency #CXWorldCup pic.twitter.com/LwSkzLkvJt