Els, Harrington, Westwood. Na golfovém turnaji Czech Masters se představí světové hvězdy

Už za dva dny začne v Praze prestižní golfový turnaj Czech Masters. Kromě nejlepších tuzemských hráčů se na něm představí i světová špička. Z ní asi nejvíce vyčnívá čtyřnásobný vítěz turnajů kategorie Major Ernie Els. Praha 18:01 13. srpna 2019 Hráči (zleva) Ernie Els z JAR, Lee Westwood z Anglie, Pádraig Harrington z Irska a Stanislav Matuš z České republiky na tiskové konferenci před golfovým turnajem Czech Masters | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Bývalá světová jednička Ernie Els si na Czech Masters zahraje poprvé. Hráči s přezdívkou „Big Easy" bude za rok 50 a i když si uvědomuje, že už nepatří do absolutní špičky, tak věří, že může v Praze uhrát dobrý výsledek.

Několikanásobní vítězové majorů, ztracené hole a touha získat Tigera Woodse. V Praze začne za dva dny prestižní golfový turnaj Czech Masters. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

„Člověk dělá, co může. Mojí výhodou je, že jsem po celou kariéru podával vyrovnané výkony. Vím, že čas hraje proti mně a že mladší hráči mají dnes mnohem rychlejší švih a jsou celkově silnější, ale v golfu je hodně důležitá zkušenost,“ myslí si čtyřnásobný majorový šampion Ernie Els.

Jedním z jeho soupeřů bude na Czech Masters i vítěz tři majorů Padraig Harrington. Ten ale musel po příletu do České republiky řešit nepříjemnou věc. V Praze totiž přistál bez golfových holí. „32 let hraju golf, ale tohle se mi stalo poprvé. Ale už je mám, takže to nebyl takový problém. Naštěstí jsem přiletěl dříve, takže dokud jsem hole neměl, tak jsem si aspoň mohl víc vychutnat Prahu,“ řekl Radiožurnálu Harrington.

Zatímco Harrington řešil problémy s holemi poprvé, čtyřnásobný účastník Czech Masters a bývalá světová jednička Lee Westwood je na podobné věci zvyklý. „Já jsem tenhle rok dvoje hole ztratil. Překvapilo mě, že se mu to stalo jen jednou za 32 let. Já tohle řešil dvakrát za šest měsíců. Teď mám třetí sadu, takže on je celkem klikař,“ vtipkoval Lee Westwood. Letošní ročník Czech Masters, je, co se týče účasti hvězd, asi nejnašlapanější.

A promotér turnaje Petr Dědek míří ještě výš. „Je pravdou, že letos se to sešlo a že ten ročník je nejsilnější, co se týče účasti hráčů. Nejenom těch kluků z plakátů, těch hvězd, ale samozřejmě i těch dalších, jako je Eddie Pepperell nebo Bernd Wiesberger, kteří mají aktuálně výbornou formu a jsou ve světové padesátce žebříčku,“ popsal Dědek.

V příštích ročnících ale míří promotér ještě výš. „Věřím, že jednou na náš turnaj přijede Tiger Woods a další velké americké hvězdy,“ dodal Dědek.

Šestý ročník Czech Masters, zatím bez Tigera Woodse, začne tento čtvrtek a potrvá až do neděle.