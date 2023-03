Pro nás je maximum pět dní, říká ředitel Czech Tour König. Na Moravě bude i tým Jumbo-Visma

V kalendáři elitních závodů je Czech Tour malým podnikem, ale mezi těmi menšími závody už dosáhla na svůj strop.

„Týmy už to berou jako tradiční závod, který má své tradiční místo v kalendáři a to v tradičním terminu,“ říká ředitel Czech Tour Leopold König, který by rád posunul závod ještě výš, ze čtyřdenního na třeba týdenní, klidně i po dalších českých pohoří. Jenže na konci července těsně po Tour de France na to není prostor.

„Jsme limitováni kalendářem, který je velmi nabitý a kam by se zřejmě nevešel už delší než pětidenní závod. Pro nás je maximum těch pět dní.“

Neoblíbený termín

Dalším důvodem je, že uprostřed léta závodníci nechtějí takové vypětí na malých závodech.

„Já ze své závodní zkušenosti vím, že závod Okolo Polska má osm dní a není nejoblíbenějším závodem mezi závodníky, protože máte po Tour de France, jste ve druhé polovině sezony a prostor na etapové závody moc není,“ vysvětluje Leopold König, že současné rozměry závodu jsou dostatečné na to, aby se mohly líbit elitním týmům.

A i díky tomu se teď Jumbo-Visma, tedy nejlepší tým loňské Tour de France, rozhodl poslat své cyklisty do Česka. Samotné hvězdy jako Jonas Vingegaard a Wout Van Aert mezi nimi velmi pravděpodobně nebudou, ale závodníkům s ambicí uspět na Vueltě dává cesta na Moravu smysl.

„Jednak je motivuji finančně, ale i tím, jak kvalitní přípravný závod třeba na Vueltu to může být. V minulosti si závod velmi oblíbil třeba tým Intermarché.“

Díky tomu by se ředitel Czech tour Leopold König mohl dočkat hned několika velkých jmen, jejich definitivní seznam ale bude mít teprve tři dny před červencovým závodem.