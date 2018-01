Macík zůstává nejmladším pilotem kamionu na Dakaru, kabinou budou znít Queen i Rocky

Český pilot kamionu LIAZ Martin Macík bude v osmadvaceti letech nejmladším závodníkem za volantem nákladního auta na Rallye Dakar. Její jubilejní 40. ročník odstartuje 6. ledna z peruánské Limy a do cíle v argentinské Saltě dorazí o čtrnáct dní později. Praha 7:30 2. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík, stále nejmladší pilot kamionu na Rallye Dakar | Zdroj: Big Shock Racing

„Šestiletá zkušenost, kterou mám za sebou, už hovoří jinak. Už si fakt nepřipadám jako nejmladší, ale organizátor mi psal, že bych měl být i v tomto ročníku stále nejmladším pilotem v kamionech,“ vysvětluje 28letý český závodník Martin Macík.

Před novým dakarským ročníkem udělal radost a nechal si do závodního LIAZu namontovat pro dlouhé přejezdy nová sluchátka. Nejen pro lepší komunikaci, ale také kvůli hudbě.

„Kabina není odhlučněná, ale potřebujete mít klid. A to budou ty sluchátka. Muzika bude pro pobavení, motivaci a odreagování se. Je to i propojení mezi námi, že spolu můžeme komunikovat. Momentálně to vypadá tak, že něco říká Míšovi (techniku Mrkvovi, pozn. red) a on mě ani nevnímá. To by se teď mělo změnit,“ říká

Hudbu na nadcházející tisíce kilometrů rychlostních zkoušek i přejezdů jako šéf posádky vybíral Martin Macík mladší sám.

„Já mám hudební hluch, můj navigátor taky. A pak je tam mechanik a o tom nevím. Takže nám je to úplně jedno, hledám si různé písničky, aby to bylo vtipné, občas motivační,“ zamýšlí se.

A co v seznamu pro Dakar muselo být? „We Are The Champions, to je asi jasné. Potom Eye Of The Tiger z Rockyho. A pak znělky z různých seriálů, abychom si zazpívali a měli veselo," říká Macík.

Nemladší dakarský pilot kamionu vítá avizovanou náročnou trať s písečnými dunami a chtěl by skončit do desátého místa.

„Líbí se mi to, bude to mnohem těžší. Jede se 14 etap a pokud nic nezkrátí, budou s tím mít všichni obrovské problémy. Rozhodovat budou duny na začátku, jedna chyba je 30 minut dolů. Jede nás tam patnáct až dvacet, kdo na to má zálusk,“ připomíná Martin Macík širokou špičku kategorie kamiónů.