Rychlostí 120 kilometrů v hodině přes výmoly. Reportér Radiožurnálu si vyzkoušel dakarskou buginu

Závodnice Olga Roučková je první Češkou, která dokončila Rallye Dakar. Povedlo se jí to dokonce dvakrát - jednou na čtyřkolce, podruhé ve speciálu Sidexside, neboli bugině. Právě s ní se chystá i na další ročník slavné soutěže. V minulém týdnu jezdila v bývalém milovickém vojenském areálu a byl u toho i sportovní redaktor Radiožurnálu David Prouza. Video Milovice 8:26 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vůz, se kterým Olga Roučková a navigátor Daniel Zelenka závodí, se jmenuje Can-Am Maverick X RS. Laicky je to ale bugina. Ta jejich se ale od těch sériově vyráběných podstatně liší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Váží zhruba tunu a po neupravených cestách, které jsou plných velkých výmolů a děr, může jet až 130 kilometrů za hodinu. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

„Má to jiný rám, jiný podvozek. Má to větší nádrž, konkrétně 130 litrů, a musí to mít dojezd minimálně 250 kilometrů,“ popsal Radiožurnálu navigátor Daniel Zelenka. „Dál jsou tam jiné sedačky, bezpečnostní pásy, předělané řízení, chlazení. Původně byl chladič vepředu, my jsme ho museli udělat vzadu nad motorem.“

V podstatě jediné, co se před Dakarem neupravovalo, byl motor. „Nechtěli jsme zvedat výkon, abychom měli jistotu, že to dojede do cíle,“ dodává Zelenka. To se české posádce nakonec podařilo. Na Dakaru skončila na dvacátém místě.

Interiér jako ve stíhačce

Uvnitř buginy, která nemá zepředu ani z boku sklo, jsou prvky, které najdeme i v normálním autě. Volantem, ukazateli otáček či řádící pákou to ale končí. Pak už tu je jen nespočet tlačítek a páček, a každá má svou specifickou funkci. „Vždycky si tu připadám jako v kokpitu letadla, nebo stíhačky,“ směje se závodnice Olga Roučková.

Fotogalerie (5)



„Jinak tu máme veškeré vybavení k Dakaru. Držáky na navigace, displej, mimo jiné tyhle dvě speciální tlačítka - červené a žluté. To žluté člověk zmáčkne, když chce někoho předjet. Často se při jízdě hodně práší, je snížená viditelnost. Ale díky tomu tlačítku, to tomu autu, které chci předjet, to začne pípat a na své navigaci vidí, co ho předjíždí,“ vysvětluje Roučková.

Červené pak tlačítko slouží jako ohlášení nehody nebo problému. Pokud posádka například někde uvízne, zmáčkne červené tlačítko a ostatním týmům to pak hlásí, že někde v jejich okolí stojí překážka.

‚Přejede neskutečné díry‘

Během testovací jízdy v bývalém vojenském areálu v Milovicích naštěstí ani jedno tlačítko není potřeba. I tak jde ale o hodně velký adrenalinový zážitek. Po polních cestách plných nerovností a děr se bugina, s Olgou Roučkovou za volantem, žene rychlostí až 110 kilometrů za hodinu.

Přesto jízda působí relativně klidným dojmem. „Máme výborné tlumiče. Zároveň to auto má ohromnou výhodu - 75 cm zdvih. To žádné auto nemá. Tuším, že kamiony mají poloviční zdvih toho kola, takže tohle opravdu přejede neskutečné díry. A u těch tlumičů je to tak, že čím jede člověk rychleji, tím fungují lépe,“ dodává Daniel Zelenka. To jak jízda vypadala, si ostatně můžete prohlédnout i ve videu.