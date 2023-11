Začaly přípravy na Rallye Dakar. ‚Techniku jsme už poslali, my letíme po Silvestru,‘ říká pilot Macík

Část závodní techniky Martina Macíka v pondělí vyrazila ze Sedlčan do Barcelony, kde se chystají tzv. technické přejímky před dalším ročníkem Rallye Dakar. Pak vozy už zamíří přímo do Saudské Arábie. Český pilot, který bude mezi kamiony obhajovat druhé místo, tak tentokrát poletí do místa závodu o dost později, než byl v minulosti zvyklý. Sedlčany 19:46 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Piloti Rallye Dakar Martin Macík, David Švanda a František Tomášek. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Vždy jsme lítali hned po Vánocích. Já jsem několikrát lítal tak, že jsem předtím měl ještě aklimatizaci, takže letos po svátcích nevím, co budu dělat. Budeme tu i na Silvestr, takže se bojím, v jaké kondici lidé ve čtyři ráno přijedou na letiště. V šest hodin všichni Češi letí jedním speciálem,“ říká Martin Macík.

Díky přejímkám v Barceloně bude mít po příletu do Saúdské Arábie o trochu méně starostí.

„Ušetříme si nudný čas, který jsme v Saudské Arábii mívali. Takhle se můžeme setkat s jinými lidmi, poplácat se po zádech a mít pohodu,“ vysvětluje druhý muž loňského ročníku.

V tom aktuálním by pochopitelně chtěl své umístění ještě vylepšit, ale zároveň ví, že na Rallye Dakar nemá smysl si dávat konkrétní cíle.

„Strategie nejsou ambice ani umístění. Naše strategie je dlouhodobá a plánujeme jí na celý závod, o tom ten závod je. Dakar je to nejtěžší v celém motorismu, trvá čtrnáct dní a jedete obrovské kilometry. Je to strategicky hodně těžké naplánovat, musíte se chovat podle toho, co se stane ten daný den,“ vysvětluje Macík.

Základem úspěchu na Dakaru je vyhnout se technickým potížím. Lidově řečeno to znamená, že v prvním týdnu by posádky neměly jet úplně na 100 procent, aby materiál vydržel i v týdnu druhém. To Macíkovi radí i šéf jeho týmu a zároveň otec Martin Macík starší, podle jeho syna to ale není snadné.

„Myslím, že je to spíš o tom, jak si sedneme v kabině. Musíme vždy najít mez, protože nevíme, kdy jedeme rychle a kdy pomalu. V kabině jsme sami a nevíme, co je rychlé tempo. Často se kluků ptám, jestli už jedu dostatečně rychle. Oni si myslí, že ano, ale já si to naopak nemyslím,“ popisuje český pilot situace na trati.

„Strašně těžko se to posuzuje. Pomůžou nám zkušenosti, které už máme tím, že jezdíme společně. Už víme, jak jedeme nebo co to znamená vyhrát etapu. Umíme si říct, že máme dobré tempo a takhle potřebujeme jet,“ říká Martin Macík.

Další ročník Rallye Dakar začne 5. ledna v Saúdské Arábii a závodníky v něm čekají dvě novinky: 48 hodin dlouhá maratonská etapa a také možnost alternativních tras v jednotlivých měřených úsecích.

