‚Čenda je v pořádku.‘ Jezdec Macík se při první etapě Rallye Dakar kochal krajinou a řešil problém s vozem

Rallye Dakar má za sebou první etapu a Češi jsou v pořádku v cíli. Tradičně má Česko velké zastoupení mezi kamiony, kde se nejlépe vedlo Jaroslavu Valtrovi, dojel třetí. Hned za ním byl v cíli nakonec zkrácené etapy Aleš Loprais a osmá dojela posádka Martina Macíka. Český pilot vás na dálku teď vezme do Saudské Arábie na Dakar. Hanakíjá (Saúdská Arábie) 20:38 6. ledna 2024

„Zdravím z cíle první etapy, ta už se počítá do výsledku. Za mnou vidíte Čendu, který je v naprostém pořádku, a to je důležité,“ říká Macík. Čenda je v pořádku, to je dobrá zpráva. A jen pro upřesnění - Čenda se říká Macíkovu kamionu.

„Dělali jsme jednu pneumatiku hned na začátku, poté jsme nasadili krásné tempo. Střihali jsme jedoho za druhým a pak už jsme viděli Jardu,“ říká český pilot o nakonec třetím Jaroslavu Valtrovi.

Martin Macík ve videu stojí před svým kamionem, na sobě má červenočernou kombinézu a díky sociláním sítím může fanouškům Dakaru ukázat, jak je v cíli a popsat, jaké to bylo v průběhu první etapy.

„Bohužel jsme pak škrtli kámen, netuším kde. Bylo to na pravé zadní, což je moje chyba. Šli jsme to měnit, bohužel to bylo čtyři až pět minut. Pak jsme nasadili tempo a letěli jsme, ale museli jsme dávat pozor na kameny. Takže jsme jeli v klidu, popisuje menší zádrhel Macík.

Kdo zná geografii Saudské Arábie, můžeme posloužit informací o tom, že se jelo severně od Mediny asi 200 kilometrů od pobřeží Rudého moře.

„Když jsme zjistili, že je Čenda v pořádku, tak jsme nasadili tempo. Snad to bylo na čase vidět. měli jsme pěkný zkracovačky, zkrátili jsme si to, takže tím jsme získali nějaký čas zpátky. Auto je v pohodě, Dejv ani není potřeba. Ze 420 kilometrů zkráceno na 280 - chtěli jsme ještě jet, ale ono to teprve přijde,“ říká Macík.

Mechanik není potřeba

Dejv je David Švanda - mechanik, který prý ani nebyl potřeba. Macíkovi se ale do videa z cíle přimotal ještě navigátor František Tomášek s informací, že organizátoři zkrátili etapu o 140 kilometrů. To vše uprostřed arabské poušti.

„Krásná měsíční krajina, všude škvára na stavbu, ideální podmínky,“ a tak ukazují Macík s Tomáškem, že na začátku Dakaru mají ještě dost hlavně mentálních sil na podobné průpovídky.

Škváru si z měsíční krajiny středozápasu Saudské Arábie asi těžko přivezou, spíš si musejí zase další den dávat pozor, aby místo černého sypkého materiálu nenajel Čenda na nějaký o dost větší kámen.

