Dakarský deník: 'Brabčáku, nandej mi brejle.' Mazák Pabiška udržuje mezi motocyklisty dobrou náladu

Šestá etapa Rallye Dakar z Peru do Bolívie zavedla soutěžící do výšky 4700 metrů nad mořem. Motorkáři v horách doslova mrzli, když čekali na start měřeného úseku. Dva z nich v českých barvách Jan Brabec a David Pabiška ale předváděli v těchto výškách svůj kabaret, aby zahnali stres a zimu. La Paz/Bolívie 10:39 12. ledna 2018

„Měl roztažené ruce a říkal: ‚Brabčáku, nandej mi ty brejle.‘ Tak jsem mu nandal brýle, on si strčil ruce do zahřívacích vaků a řekl, abych mu to ještě nastartoval,“ vyprávěl po dojezdu šesté etapy Rallye Dakar motocyklový závodník Jan Brabec.

Když v horách před přejezdem z Peru do Bolívie čekali na start šesté rychlostní zkoušky, nehrálo celkové pořadí žádnou roli. Role nováčka a mazáka byly jasné.

„Nováček musí legendě dávat první pomoc, tak jsem ho slušně jako kamaráda poprosil,“ smál se David Pabiška, který měl podle svého kolegy ani před startem nedokázal vysvléct z overalu.

David Pabiška letos začíná už svou druhou desítku účastí na Dakaru. Možná i to Brabce k cestě do Jižní Ameriky inspirovalo.

„Je to jedenáctá Rallye Dakar? Vidíš, jak tě sleduju,“ debatoval Brabec se zkušenějším kamarádem, ale na jeho nejlepší umístění si nevzpomněl. Bylo to osmnácté místo. „Ale ty mě přeskočíš už zítra,“ motivoval zase Pabiška. Na to ale Brabcovi chybí přes tři hodiny.

Šestá etapa byla první částečně bolivijská. Z peruánských dun se závodníci přesunuli do vysokých hor a měli problém s velkým poklesem teploty. „Ráno jsem mrznul a 400 kiláků přejezd, to jsem drkotal zubama,“ vyprávěl Jan Brabec.

„Musíme si takhle spravovat náladu. Vykouzlí to úsměv na rtu a při psychickém tlaku ve výškách a zimě je potřeba pořád se usmívat,“ říká David Pabiška v cíli šesté etapy v La Paz.