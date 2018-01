Dakarský deník: být mechanikem na Rallye Dakar není žádný med

Minimum spánku, dlouhé přejezdy a extrémní počasí. Takové jsou podmínky dělníků Rallye Dakar. Řeč je o mechanicích týmů, kteří zároveň sedají i za volanty doprovodných aut. A každý den musí zvládnout, třeba i po probdělé noci, porci stovek kilometrů na cestě do dalšího bivaku. Víc už v rozhovoru s Pavlem Bartůňkem, mechanikem Milana Engela, v rámci Dakarského deníku reportéra Jana Říhy. Arequipa/Peru 14:01 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Péče o motorku Davida Pabišky. | Foto: Jan Říha

Šéf týmu MGR Ervín Krajčovič o týmu mechaniků říká, že to musí být sehraná rodina, která maká od rána do noci, někdy do rána. Jak je těžká práce mechanika na Dakaru, když musíte ujet spoustu kilometrů? Vyspíte se vůbec?

Samozřejmě je to náročné. Moc se nevyspíme. Konkrétně po téhle etapě je na motorce dost práce, protože ta etapa byla těžká jak pro jezdce, tak pro asistenty. Takže to bude asi až do rána.

Kolik tahle etapa měřila?

605 kilometrů.

Máte spočítané hodiny, které na Dakaru prospíte?

Ne, radši to nepočítám, ale je jich málo.

Předpokládám, že spíte ve stanu. Spal jste třeba někdy jen na plachtě u motorky?

Letos ještě ne, ale každý rok někdy ano. Lehnu si na tu půlhodinku k motorce na spacák a ráno zase jedeme.

To už ani nemá smysl rozdělávat stan, ne?

Ne, to už je zbytečná práce navíc.

Takže stan stavíte, až když vyjde spaní ve stanu.

Je to tak. Většinou při odpočinkovém dnu.