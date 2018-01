Dakarský deník: Pabiškovi na Dakar pomohli fanoušci, v závěru etapy mu došel benzín

Český motorkář David Pabiška má na Rallye Dakar unikátní sérii. Desetkrát se postavil na její start a desetkrát dojel do cíle. Jenže pro letošní ročník nesehnal od sponzorů dost peněz a vypadalo to, že nepojede. Než se na jeho účast složili fanoušci a kamarádi. Právě na ně myslel, když mu včera na trati došel benzín. Pisco/Peru 11:01 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pabiška si vyrazil zub před Dakarem při hokeji | Foto: Jan Říha

David Pabiška v cíli druhé etapy nabral téměř hodinovou ztrátu. V Piscu ale rozhodně nebyl sám. S sebou nemá jen tým, ale také armádu lidí, díky kterým na Dakar jel.

„Byl to nápad mých kamarádů. Někteří dlouhá léta říkali, že by mě chtěli symbolicky podpořit. Nakonec z toho symbolika byla, třeba tričko bylo za šest stovek, podpisová kartička za tři,“ vypráví český závodník.

„Našlo se tolik lidí, že mě to i zavázalo. Jsem spokojený a je mi hrozně příjemné, že se našlo tolik lidí,“ děkuje.

Ve druhé etapě měl problémy. Musel tlačit motorku, protože mu došel benzín. I v tu chvíli si vzpomněl na fanoušky, kteří mu umožnili jedenáctou dakarskou rallye jet.

„Hlavou vám probleskne spousta myšlenek, když vám to přestane jet. Chvílemi to trošku jelo, takže jsem tlačil tak maximálně kilometr. Ale strašně jsem se fyzicky vyčerpal. Ale v takovéhle situaci se to nezdává, vůči nim by to nebylo úplně fér,“ říká David Pabiška.

Svým fanouškům posílá z Peru jasný vzkaz: „Ještě jednou díky, snad to zas nějak dožvejkám. Bojuju za vás a jste tu se mnou.“

