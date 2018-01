Dakarský deník: Gabriela Novotná jela i se zlomenou klíční kostí

Věčně usměvavá a optimistická, tak působila Gabriela Novotná na Rallye Dakar. Aby mohla Rallye Dakar jet, musela si půjčit.

„Když se nepovedly sponzorské peníze, rozhodla jsem se, možná trošku zabedněně, že fakt pojedu. Teď v tom lítám skoro za dva a půl míče. Patří to k tomu, ty snadné cesty asi nejsou tak zábavné,“ vysvětlovala Radiožurnálu před Startem Gabriela Novotná.

Od první etapy dokazovala, že na Rallye Dakar není do počtu. Po šesti etapách za sebou nechala 24 mužských soupeřů. A to jí v páté etapě soutěžní auto přejelo motorku.

„Pod jednou malou dunkou jsem se píchla, ale úplně nevinně, jen se mi hráblo kolo. Jenomže než jsem stihla vstát, viděla jsem přes špičku duny auto. Měla jsem jen vteřinu na to se odplazit, aby mě nepřejelo a přejelo jen motorku,“ popisovala dramatický okamžik.

Když byla druhá v pořadí žen na motorkách, přišel v jedenácté etapě pád. V cíli i přes bolestivé zranění opět brala vše s nadhledem.

„Cítila jsem, že to není dobré, že to bolí jak čert. Ale říkala jsem si, že kdyby to náhodou bylo jen naražené nebo bylo jen něco s úponem. Modlila jsem se, ať s tím nic není, ať můžu jet. Těch 90 kilometrů jsem se zlomenou kličkou nějak doplácela,“ vyprávěla motocyklistka.

V cíli etapy ale bylo jasno. Gabriela Novotná si zlomila klíční kost a z Rallye Dakar musela odstoupit. I definitivní konec vzala vyrovnaně a optimisticky.

„Jela jsem tak, abych měla, aby to bylo bezpečné, ale zároveň abych něco jela. Snad dojedu příští rok. Udělám všechno proto, abych na to sehnala finance, natrénovala ještě líp a za rok se sem mohla vrátit,“ plánuje Gabriela Novotná.