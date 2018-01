Dakarský deník: Jan Veselý jede rallye sám, místo týmu má plechovou krabici

Rallye Dakar má své skryté hrdiny. Závodí na motorkách v kategorii nazvané malle moto. Každý z nich má jen plechovou bednu a tašku. Žádnou podporu týmu. A musí všechno včetně servisu motorky zvládnout pod dohledem pořadatelů sami. Letos je mezi nimi i Čech Jan Veselý. San Juan de Marcona/Peru 8:57 10. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklový závodník Jan Veselý. | Zdroj: Facebookový profil Jan Veseleý

Uprostřed dakarského bivaku je jedno místo, které se dá nazvat malým táborem těch, kteří si musí všechno dělat sami. Nemají žádný tým, všechno vybavení mají v plechové 80litrové bedně.

Rallye Dakar: Kolomý třetí, Loprais etapu nedokončil, Prokopa zdrželo vyhrabávání Číst článek

„V té bedně je celý můj život na 14 dní Dakaru. Mám tam náhradní brýle, rukavice, filtry, rukavice, nářadí. Trošku oblečení a hygieny,“ ukazuje obsah bedny český motorkář Jan Veselý.

Po čtvrté etapě si ke své motorce přinesl pneumatiku. Nemá s sebou tým, takže ho před spánkem čeká ještě spousta práce.

„Klasický servis, takže motorku přezout, vyměnit gumy, filtr a olej. Pak musím spravit všechno, co se mi povedlo za ten den rozbít. Vyperu si věci, protože jich tu na výměnu moc nemám a jdu spát,“ vysvětluje.

Kemp pro motorkáře v kategorii Malle moto se nachází v uzavřeném prostoru mezi kamiony. Veselé stan je až vzadu, závodník v něm má hozenou tašku, pár větší a ručník.

„Ještě že to v rádiu není vidět,“ usmívá se nad svým úklidem. „Je to taková čtyřka, takovýhle úklid v ložnici by mi neprošel,“ zdraví do Čech Jan Veselý.

Fotogalerie (13)