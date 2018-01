Dakarský deník: Oficiální dakarské rádio vysílá i ze stanu ve výšce 4000 metrů nad mořem

Ve výšce téměř čtyři tisíce metrů nad mořem v dakarském bivaku v Uyuni je Radio Cadena, oficiální rádio Rallye Dakar, které vysílá do Argentiny a v tuto chvíli je jedním z nejvýše položených rádií na světě.

Dakarský deník: Kamion Franta, čtyřkolka Touha. Jak čeští závodníci pojmenovali své stroje? Číst článek

„Jmenujeme se Nicolas Vega a Marcelo,“ představují se novináři.

„Jsme oficiální rádio Rallye Dakar pro Argentinu po celých deset let soutěže v Jižní Americe. Vysílat můžeme z každého dakarského bivaku díky dvěma satelitům, které se střídají sudá lichá při přepravě mezi bivaky, aby se to stihlo. Z každého bivaku máme živé vysílání od 18:30 do 21 hodin argentinského času. A také samozřejmě živé aktuální vstupy v průběhu etap," popisují moderátoři.

Moderátor mi bere kartičku, na které mám jméno a název média a najednou jsme přímo ve vysílání Radia Cadena. Tolik příjemné setkání s kolegy rozhlasáky v malém modrém stanu, ze kterého vysílají přímo z dakarského konvoje.