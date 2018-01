Dali jsme do toho úplně všechno, co v nás bylo, říká po remíze se Slovinskem trenér Daniel Kubeš

Čeští házenkáři si zahrají i v poslední fázi mistrovství Evropy v Chorvatsku. Postup do semifinále sice nevyšel, pro národní tým je ale i účast v zápase o páté místo výhrou. Podařilo se mu totiž skončit ve čtvrtfinálové skupině hned za velkými favority Dánskem a Španělskem. Varaždín / Chorvatsko 9:29 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Zdráhala v zápase proti Slovinsku | Zdroj: ČTK

„Kdyby mi to někdo řekl, že postoupíme ze skupiny a že budeme mít ještě v poslední sekundě šanci hrát o semifinále, tak bych si myslel, že se zbláznil, ale takový je sport,“ říká pro Radiožurnál trenér házenkářů Daniel Kubeš.

Právě on s kolegou Janem Filipem dokázali s českým týmem překonat všechny předturnajové prognózy. Hráče se nenechali rozhodit ani tragickým vstupem do šampionátu, zvedli se a neustále jim narůstalo zdravé sebevědomí. Výkonem se vyrovnali prakticky všem soupeřům, favorit nefavorit.

„Prostě my jsme do toho dali úplně všechno, co v nás bylo. Všichni, kompletní tým byl za námi a úplně všichni hráči. Naprosto skvělý pocit,“ spokojeně vypráví Kubeš

Mise českých házenkářů ještě nekončí, i když fyzické síly po šesti náročných zápasech rychle ubývají.

„Už je toho je toho vážně hodně. Já jsem nalomený poslední dva zápasy. Jedeme už možná trochu přes čáru, už ta energie možná trochu schází. To ale samozřejmě u všech týmu,“ vysvětluje kapitán českého výběru Ondřej Zdráhala.

Tahoun ofenzivy Zdráhala i všichni čeští hráči ale chtějí dotáhnout tenhle skoro až neuvěřitelný sportovní příběh do úspěšného konce. A tím by bylo páté místo na mistrovství Evropy, historicky nejlepší výsledek od vzniku samostatného Česka.

„Ta atmosféra, která se nám podařila dohromady naladit, je něco tak cenného, že to rozhodně nevyhodíme z okna,“ je bojovně naladěný nejen trenér Daniel Kubeš.

Stačí už tak jediné, porazit v pátek v Záhřebu domácí Chorvatsko.