Před 20 lety přeplaval Atlantský oceán, teď se Francouz rozhodl překonat Pacifik

Benoit Lecomte je francouzský dálkový plavec, kterému se jako prvnímu a zatím poslednímu povedlo přeplavat Atlantik. I když říkal, že něco takového už nikdy, teď se se vypravil překonat Tichý oceán. Každý den by měl uplavat 30 mil, tedy zhruba 48 kilometrů a do San Francisca by tak doplaval za šest až osm měsíců. Tokio 22:26 5. června 2018

Lecomte začal svou cestu v japonském Čóši a v plánu je, že by břehů San Francisca v Kalifornii měl dosáhnout za šest až osm měsíců. Celkem plavce čeká 8900 kilometrů.

Podle Francouze bude nejdůležitější udržet si psychickou pohodu. S tím souhlasí český mezinárodní rozhodčí dálkového plavání Petr Hubal.

„Pokud by plavec nebyl psychicky v pořádku, tak asi nevydrží plavat to, co on má naplánováno, tedy osm hodin denně a 30 mil každý den,“ říká pro Radiožurnál český rozhodčí.

Kromě klasického doprovodného týmu bude Lecomta na cestě doprovázet ještě ten vědecký. Bude zkoumat, jak výkon působí na jeho srdce. Kromě plavce se budou vědci soustředit na změnu vod Tichého oceánu po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima.

Lecomtovi je už 51 let, podle Hubala je to ale pro dálkového plavce ideální věk. „Vytrvalost přichází s věkem a on se tomu dálkovému plavání na extrémní vzdálenosti věnuje dlouho, takže věk kolem padesáti let bude ideální.“

Francouz neplave přes Tichý oceán jen tak pro zábavu. Chce tak ukázat na klimatické změny a čím dál větší znečistění oceánů.