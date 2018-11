Letadlo je jako manželka, taky ji nechcete nikomu půjčit, smáli se čeští piloti a hokejisti

Když jsem plánoval cestu po stadionech NHL, náramně do toho zapadal program v americkém státě Texas. Utkání Dallas – Boston v pátek a k tomu o víkendu závodní létaní. Desítky zpráv, domluvy, očekávání. A pak stojím v centru Dallasu na Live Oak Street a čekám, až mě vyzvedne jeden z místních hráčů Stars Radek Faksa.

Černé Porsche přibrzdí a pak kličkuje po široké dálnici mezi pruhy směrem k závodnímu okruhu. Speed limit 60? Nesmysl. Sraz máme u hangárů Martin Šonky a Petra Kopfsteina. Kromě Faksy s přítelkyní přiveze další hokejista Roman Polák svojí rodinu a Martin Hanzal, momentálně zraněný, i rodiče své partnerky. Je nás nakonec opravdu hodně. Hujerovi se jedou podívat, jak vypadají letadla.

Jsme v Dallasu, říkám si. A mám matnou vzpomínku na seriál Dallas. Roman Polák mi cestou k hangáru popisuje, jak to bylo s Ewing Oil a Bobbym a Šonkův bratr Josef do toho brouká úvodní znělku legendárního seriálu, který Amerika znala od konce osmdesátých let, k nám přišla po revoluci. Inu Dallas se vším všudy.

V soutěži o nejzvídavějšího člena hokejového tria vyhrává Roman Polák, jeho otec je nadšený fanoušek letectví, a tak jsou Šonka i Kopfstein zaplaveni dotazy. Trochu narážíme napříč neporovnatelnými sporty na délku tréninku. Piloti trénují reálně při letu několik minut. „To by mi stačilo,“ kontruje Polák.

Vzájemná pozvání na zápas a závody

Pány piloty zvou na večerní hokej, oba by rádi, ale musí být v hangáru. Trochu se kroutí, rádi by se přišli podívat na NHL, ale musí být profíci. Opačně to ale částečně zafunguje. Protože je Martin Hanzal aktuálně zraněný, nesměle se ptá, jestli by se náhodou nemohl přijít v neděli podívat. „Není problém, zařídíme,“ zní z hangárů.

Skoro dvoumetrový Martin Hanzal se ale osmělí ještě víc a souká se do Šonkova letadla. Kokpit si chce asi i pro otce vyfotit Roman Polák, ale raději se zeptá, chápe, že to může být tajemství. U kolegů Faksy a Hanzala se ale se zlou potáže. „To je, jako kdybys chtěl, aby si někdo fotil tvoje hokejky, v*le,“ přirovávají. „Stejně je mám jenom na sekání do protihráčů,“ odpoví zkušeně Polák.

Jeho nejvíc zajímá, jak se letadla přesouvají mezi jednotlivými závody a Petr Kopfstein mu vysvětluje, že si raději přeletí sám, i když je v letadle zima, protože nemá topení. Nechce svoje éro nikomu půjčit. „Je to jako manželka, tu taky nechcete půjčovat,“ říká. Trio hokejistů se začne smát, vedle u křídla totiž stojí jejich partnerky.

Paní Poláková mi přiznává, že Dallas je fajn. Ale už se těší zpátky do Ostravy. Malý Markus ji tahá za oblečení a chce žvýkačku, vyndám jí z kapsy a je chvíli klid. Kolem pobíhá Martin Hanzal, hokejista Dallasu Stars, ale není to ten zraněný profík se smlouvou na více než čtyři miliony dolarů. Je to šestiletý Martin Hanzal, který také obléká dres s hvězdou, jen v trochu mladší kategorii.

Setkání napříč sporty i generacemi se povedlo. A témat je tolik, že si o nich tady ještě přečtete a na Radiožurnálu uslyšíte.

Hezký den z Dallasu.