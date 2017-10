Další Čech v NBA. Jakub Kudláček se stal skautem týmu Michaela Jordana

V basketbalové NBA letos pobírají plat dva Češi. K reprezentantovi Tomáši Satoranskému se těsně před sezonou přidal Jakub Kudláček. Toho ale během zápasů na zámořských palubovkách neuvidíte, přestože je mu teprve 27 let. V Charlotte Hornets se totiž stal šéfem skautingu pro celý svět vyjma Severní a Jižní Ameriky. Praha 17:34 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Charlotte Hornets (v modrých dresech) | Zdroj: Reuters

Od telefonátu s manažerem Charlotte Hornets Richem Cho absolvoval Jakub Kudláček několik dalších několikahodinových pohovorů přes internet i osobně a nakonec to klaplo. Je to pro něj tedy splnění dětského snu?

„Ano i ne. Samozřejmě každý kluk má sen si tam zahrát. Dejme tomu, že je to takové poloviční splnění snu, protože nic se nevyrovná tomu basket ve skutečnosti hrát a ten míč do obruče prohazovat sám. To nevyšlo, tak aspoň takhle,“ je rád bývalý český reprezentant Jakub Kudláček.

Ten se s kariérou profesionálního basketbalisty nuceně rozloučil před rokem a půl. Po několikáté operaci kyčle už věděl, že mu zdraví pokračovat nedovolí a tak začal pracovat na nové etapě svého života. Sbíral kontakty všude po světě, zkušenosti jako funkcionář na ČBF a vyplatilo se.

„Budu zodpovědný za veškerý mezinárodní skauting. Nejen pro Evropu, v podstatě se jedná o všechno, co je neamerické,“ vysvětluje pro Radiožurnál bývalý basketbalista.

Velké zodpovědnosti se Kudláček nebojí, přestože je jedním z nejmladších skautů v zámořské NBA. Do zahraniční na první angažmá také vyrazil v mladém věku, dřív než většina vrstevníků.

Teď se dočkal smlouvy v NBA a má ji, jak je to v téhle profesi tradiční, na rok a moc dobře ví, co ho v následujících měsících čeká.

„Cestování bude náročné, ale já mám výhodu v tom, že mě to strašně baví a vždycky mě to bavilo. V podstatě to bude velmi podobné životu. To znamená, že hráč někam doletí, dostane se na hotel, potom jede do haly. Já už se teď pojedu jenom podívat a potom zase poletím někam jinam,“ popisuje Kudláček.

Nyní bude muset zhruba jednou za šest týdnů lítat do USA nejen na klubové schůzky s vedením Hornets a ostatními skauty.

„Mám dva druhy pracovních dnů. Jeden bude na cestách a jeden bude z domova. Ten na cestách budou cesty za živými zápasy po Evropě, potažmo Austrálie, Čína, kde bude potřeba se na někoho podívat. V momentě, kdy budu doma, to bude nejvíce práce na telefonu a na počítači. To znamená sledovat co nejvíc videí a zápasů,“ dodává.

Majitelem klubu z Charlotte a tedy nejvyšším nadřízeným Kudláčka je největší ikona basketbalu Michael Jordan. A právě na setkání s ním se hodně těší.

„Čekáme mě to, tak jsem zvědavý, jak na to zareaguju. Lhal bych, kdybych řekl, že to není velké lákadlo. Protože to co se teď děje kolem m, všechny média, to připisuju tomu, že značka Jordan táhne,“ uzavírá skaut Charlotte Hornets v NBA.